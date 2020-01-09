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منوعات

كويتية تلتقط فيديو لـ سائق سيارة أثناء تحرشه بها على الطريق

الخميس 09/يناير/2020 - 12:53 ص
سائق يتحرش بكويتية
سائق يتحرش بكويتية لفظيًا
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عزة عاطف
أثار مقطع فيديو نشرته امرأة كويتية غضبا عارما بمواقع التواصل الاجتماعي في الكويت، حيث يظهر فيه صوت أحد الشباب وهو يتحرش لفظيًا بها.

كانت المرأة تسجل مقطع فيديو داخل سيارتها على الطريق تتحدث فيه إلى متابعيها أو أصدقائها على حسابها في موقع إنستجرام.

وفجأة قاطعها سائق سيارة ركن إلى جانبها على الطريق، ويبدو من صوته أنه شاب، بينما ظل يتغزل فيها ويتحرش بها لفظيًا بكلمات تتنافى مع الآداب العامة.

بدت المرأة مندهشة مما تسمعه، وتوقفت عن الكلام في صدمة مما تسمعه، بينما استمر هو في كلامه غير المحترم، فكانت تبتسم من حين إلى آخر في إحراج وإشارة إلى متابعي الفيديو بأن يستمعوا إلى ما يحدث.

لم يتوقف الشاب عن الكلام الذي بدا وكأنه يشبه القصيدة، فما كان من المرأة إلا أن أطفأت نور سيارتها لكي يبتعد عنها، وقد طالب رواد مواقع التواصل الاجتماعي بمعاقبة المتحرشين، واحترام المرأة في الشوارع.
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