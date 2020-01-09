كويتية تلتقط فيديو لـ سائق سيارة أثناء تحرشه بها على الطريق

أثار مقطع فيديو نشرته امرأة كويتية غضبا عارما بمواقع التواصل الاجتماعي في الكويت، حيث يظهر فيه صوت أحد الشباب وهو يتحرش لفظيًا بها.





كانت المرأة تسجل مقطع فيديو داخل سيارتها على الطريق تتحدث فيه إلى متابعيها أو أصدقائها على حسابها في موقع إنستجرام.





وفجأة قاطعها سائق سيارة ركن إلى جانبها على الطريق، ويبدو من صوته أنه شاب، بينما ظل يتغزل فيها ويتحرش بها لفظيًا بكلمات تتنافى مع الآداب العامة.





بدت المرأة مندهشة مما تسمعه، وتوقفت عن الكلام في صدمة مما تسمعه، بينما استمر هو في كلامه غير المحترم، فكانت تبتسم من حين إلى آخر في إحراج وإشارة إلى متابعي الفيديو بأن يستمعوا إلى ما يحدث.



