برشلونة يتحدى أتلتيكو مدريد في مواجهة نارية بـ السوبر الإسباني

يواجه فريق برشلونة نظيره أتلتيكو مدريد، اليوم، الخميس، في تمام التاسعة مساء، على ملعب الجوهرة المشعة، بالمملكة العربية السعودية، ضمن منافسات الدور نصف النهائي، من بطولة كأس السوبر الإسباني.



ويسعى برشلونة لتأكيد توفقه على أتلتيكو مدريد بتحقيق الانتصار عليه في مباراة اليوم، بعد أن فاز عليه في الدوري بنتيجة 1 - 0.



على الجانب الآخر يطمح فريق أتلتيكو مدريد بقيادة مدربه الأرجنتيني دييجو سيميوني في الثأر من برشلونة بإلحاق الهزيمة به في مباراة اليوم، وطرده من المسابقة.



ويفتقد برشلونة في مباراة اليوم، لخدمات الثلاثي عثمان ديمبلي وأثر ميلو وتير شتيجن للإصابة.



وسيواجه الفائز من مباراة برشلونة وأتلتيكو مدريد في مباراة اليوم، ريال مدريد، في المباراة النهائية، يوم الأحد المقبل.