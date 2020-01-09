وزير القوى العاملة يبدأ جولته في قنا بتفقد مركز التدريب المهني

بدأ محمد محمود سعفان، وزير القوى العاملة، جولته بمحافظة قنا، بتفقد مركز التدريب المهني بقفط، رافقه خلال جولته اللواء أشرف الداودى محافظ قنا، و سيد حامد رئيس اتحاد عمال قنا والأقصر.



تفقد وزير القوي العاملة، أقسام مركز التدريب المهني بقفط، المقام على مساحة 35 ألف متر مربع، ويضم 12 ورشة تدريبية تشمل النجارة واللحام والخراطة والبناء والمحارة، والسيراميك، والسباكة والحدادة، والنجار المسلحة، والشدادات المعدنية، والتركيبات الكهربائية، فضلا عن معمل المساحة، و فندق إقامة المتدربين الذي يضم 150 سريرًا.



ويزور سعفان، مصنع الألومنيوم بنجع حمادي للوقوف علي أحوال العاملين به، ويحضر ختام ملتقي السلامة والصحة المهنية بالمصنع الذي تشارك فيه جميع المؤسسات الحكومية وغير الحكومية بالمحافظة بهدف تأمين بيئة العمل وتحقيق سلامة وصحة العاملين وسلامة المنشآت.



ويقوم الوزير بجولة ميدانية في المصنع؛ لمتابعة خط الإنتاج، كما يسلم شهادات تقدير وشهادات أمان للعمالة غير المنتظمة بالبنك الزراعي المصري على هامش الملتقى، فضلا عن شهادات تقدير لأوائل خريجي الدورات التدريبية بمركز قفط.