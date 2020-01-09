تعليم القاهرة: تجارب الدخول على منصة الامتحانات الإلكترونية نجحت بمدارسنا الثانوية

أكد محمد عطية، مدير مديرية التربية والتعليم بالقاهرة، أن جميع المدارس الثانوية التابعة للإدارات التعليمية بمحافظة القاهرة، أجرت بروفات ناجحة لدخول طلاب 2 ثانوي بالتابلت على منصة الامتحانات الإلكترونية، وذلك استعدادا لانطلاق الامتحانات الإلكترونية، والتي ستبدأ يوم السبت الموافق 11 يناير 2020.



وقال مدير مديرية التربية والتعليم بالقاهرة، إن هذه البروفات الهدف منها ضمان تفعيل أجهزة التابلت لجميع طلبة الصف الثاني الثانوي، وتوصيلها بمنصة الامتحانات الإلكترونية لتجنب حدوث أي مشاكل أو أعطال أثناء سير الامتحانات.



وأكد مدير مديرية التربية والتعليم بالقاهرة، أنه تم التنبيه على مديرى عموم ووكلاء الإدارات التعليمية للأهمية القصوى، بتطبيق التجربة وموافاة إدارة التطوير التكنولوجى بالمديرية صباح اليوم بتقرير شامل.



وأوضح مدير مديرية التربية والتعليم بالقاهرة، أن التجارب التي تشهدها المدارس تشمل محاولة الدخول على منصة الامتحانات الإلكترونية مرة بالكود التعريفى ثم مرة بكود الطالب.



وأضاف مدير مديرية التربية والتعليم بالقاهرة أن جميع المدارس الثانوية بمحافظة القاهرة تعمل بكفاءة، ومؤهلة للامتحان إلكترونيا، مع اعتبار الأمر هاما وعاجلا جدا، تحت إشراف ومسئولية مدير عام ووكيل كل إدارة تعليمية.