AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

تعليم

تعليم القاهرة: تجارب الدخول على منصة الامتحانات الإلكترونية نجحت بمدارسنا الثانوية

الخميس 09/يناير/2020 - 11:24 ص
تجربة منصة الامتحانات
تجربة منصة الامتحانات الالكترونية
Advertisements
ياســـمين بدوي
أكد محمد عطية، مدير مديرية التربية والتعليم بالقاهرة، أن جميع المدارس الثانوية التابعة للإدارات التعليمية بمحافظة القاهرة، أجرت بروفات ناجحة لدخول طلاب 2 ثانوي بالتابلت على منصة الامتحانات الإلكترونية، وذلك استعدادا لانطلاق الامتحانات الإلكترونية، والتي ستبدأ يوم السبت الموافق 11 يناير 2020.

وقال مدير مديرية التربية والتعليم بالقاهرة، إن هذه البروفات الهدف منها ضمان تفعيل أجهزة التابلت لجميع طلبة الصف الثاني الثانوي، وتوصيلها بمنصة الامتحانات الإلكترونية لتجنب حدوث أي مشاكل أو أعطال أثناء سير الامتحانات.

وأكد مدير مديرية التربية والتعليم بالقاهرة، أنه تم التنبيه على مديرى عموم ووكلاء الإدارات التعليمية للأهمية القصوى، بتطبيق التجربة وموافاة إدارة التطوير التكنولوجى بالمديرية صباح اليوم بتقرير شامل.

وأوضح مدير مديرية التربية والتعليم بالقاهرة، أن التجارب التي تشهدها المدارس تشمل محاولة الدخول على منصة الامتحانات الإلكترونية مرة بالكود التعريفى ثم مرة بكود الطالب.

وأضاف مدير مديرية التربية والتعليم بالقاهرة أن جميع المدارس الثانوية بمحافظة القاهرة تعمل بكفاءة، ومؤهلة للامتحان إلكترونيا، مع اعتبار الأمر هاما وعاجلا جدا، تحت إشراف ومسئولية مدير عام ووكيل كل إدارة تعليمية.
تعليم القاهرة: تجارب الدخول على منصة الامتحانات الإلكترونية نجحت بمدارسنا الثانوية
تعليم القاهرة: تجارب الدخول على منصة الامتحانات الإلكترونية نجحت بمدارسنا الثانوية
تعليم القاهرة: تجارب الدخول على منصة الامتحانات الإلكترونية نجحت بمدارسنا الثانوية
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

اجراءات عاجلة لتجهيز المدارس الخاصة للدخول على منصة الامتحانات الالكترونية بلا أعطال

التعليم تسمح لطلاب المدارس الخاصة غير المجهزة بأداء امتحانات 2 ثانوي ورقيا

شاهد صور تسليم 79176 تابلت على طلاب أولى ثانوي بالقاهرة

تعليم القاهرة تمنع الموبايل في لجان امتحانات"أولى وثانية ثانوي"

بروفات للدخول على منصة الامتحانات الإلكترونية لطلاب 2 ثانوي قبل 11 يناير

تعليمات رسمية للمدارس الثانوية استعدادا لـ امتحانات 2 ثانوي الإلكترونية

ترشيحاتنا

sony car .. مواصفات سيارة سوني الكهربائية الجديدة .. صور

صناعة البرلمان: تراجع أسعار السيارات والعقارات بعد انخفاض سعر الحديد

شك فى سلوكها.. حبس فلاح قتل شقيقته بطريق أسيوط الغربى

اللحظات الأخيرة في حياة والد إيهاب توفيق قبل مصرعه في حريق فيلته

أمير سعودي يسخر من الضربة الصاروخية الإيرانية على المواقع الأمريكية

استشاري الجراحة العامة يكشف عن أسباب حدوث "الفتق القربي" وعلاجه الوحيد.. فيديو

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

تصادم عربتي بترول واشتعال النار في سيارة ملاكي بطريق الإسكندرية الصحراوي.. صور

لكل اسم حكاية.. مسجد الوداع كنز أثري على أرض المنيا.. صور

المعاينة الأولية لـ فيلا إيهاب توفيق تكشف سبب اندلاع الحريق.. صور