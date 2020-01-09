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رياضة

قائد مانشستر يونايتد يوافق على الانضمام إلى إنتر ميلان

الخميس 09/يناير/2020 - 12:42 م
فريق مانشستر يونايتد
فريق مانشستر يونايتد
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محمد السعيد
وافق أشلي يونج، قائد فريق مانشستر يونايتد الإنجليزي، على الانضمام إلى نادي إنتر ميلان الإيطالي.

وذكرت صحيفة " ذا صن" الإنجليزية أن أشلي يونج رفض تجديد تعاقده مع مانشستر يونايتد، ووافق على الانضمام إلى نادي إنتر ميلان.

وأضافت الصحيفة أن أشلي يونج قد ينتقل إلى إنتر ميلان في الميركاتو الشتوي الحالي، حال وافقت إدارة إدارة مانشستر يونايتد على رحيله، وفي حالة الرفض سينضم قائد الشياطين الحمر إلى الأفاعي، خلال الصيف المقبل، في صفقة انتقال حر.

وينتهي عقد أشلي يونج مع مانشستر يونايتد بنهاية الموسم، الحالي، وبالتالي يحق له التوقيع لأي نادٍ، خلال الميركاتو الشتوي الحالي، دون الرجوع إلى إدارة ناديه.

وشارك أشلي يونج مع مانشستر يونايتد في 10 مباريات في الدوري الإنجليزي هذا الموسم، لم يسجل أو يصنع أي هدف.

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