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حوادث

شاهد.. القبض على عاطل أثناء تنقيبه عن الآثار ببولاق أبو العلا

الخميس 09/يناير/2020 - 12:57 م
المتهم
المتهم
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محمد صبري
القى رجال مباحث القاهرة القبض على عاطل اثناء تنقيبه عن الآثار أسفل منزل والده ببولاق أبو العلا.

وردت معلومات للمقدم محمد الشموتي رئيس مباحث قسم شرطة بولاق أبو العلا مفادها قيام أحد الأشخاص بالتنقيب عن الآثار بعقار كائن بدرب التنور من شارع درب نصر ـ دائرة القسم.

انتقلت قوة من مباحث القسم وتمكنت من ضبطه وتبين أن عاطل ومقيم بالعقار المُشار إليه (ملك والده) حال قيامه بالتنقيب عن الآثار داخل العقار.

وعثر بداخله على حفرة قطرها 4 م بعمق 15 مترا، وأدوات تنقيب.

وبمواجهته بالمعلومات وما أسفر عنه الضبط اعترف بقيامه بأعمال الحفر بقصد التنقيب عــــــن الآثار.
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