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محافظات

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رفع وصلات الكهرباء المخالفة بقرية كفر شعبان في الشرقية

الخميس 09/يناير/2020 - 02:35 م
قرية كفر شعبان في
قرية كفر شعبان في الشرقية
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محمد الطحاوي
كلف الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية رئيس مركز ومدينة منيا القمح بإزالة وصلات الكهرباء المخالفة والمستخدمة لإنارة مخزن سيراميك بقرية كفر شعبان التابعة للوحدة المحلية بشلشلمون بمركز منيا القمح واتخاذ جميع الإجراءات القانونية حيال المخالفة، وذلك منعا لسرقة التيار الكهربي وحفاظا على المال العام.

كما وجه المحافظ رئيس المركز بمراجعة أعمال الصيانة اللازمة للأعمدة الكهربائية والتأكد من تغطية أعمدة الإنارة من أسفل وتغيير الأسلاك المتهالكة بأخري معزولة أكثر أمنا وأمانا حفاظا على أرواح المواطنين.

جاء ذلك خلال جولته المفاجئة بقرية كفر شعبان بمركز منيا القمح للوقوف على مستوى الخدمات المؤداة لأهالي القرية والتعرف على احتياجاتهم على الطبيعة.

كما تفقد المحافظ شوارع القرية وتلاحظ له انتشار القمامة بالأراضي الفضاء وتدني مستوي النظافة بشوارع القرية ليأمر المحافظ رئيس مركز ومدينة منيا القمح بالاهتمام بأعمال النظافة ومتابعة ورديات العمل الصباحية والمسائية والتأكد من رفع القمامة أولا بأول، والتنبيه على أصحاب الأراضي الفضاء بتسويرها والحفاظ عليها حتى لا تتحول لمقالب قمامة تنبعث منها روائح كريهة تضر بالبيئة وصحة المواطنين.

وكلف المحافظ رئيس مركز ومدينة منيا القمح بحصر قاعات الأفراح غير المرخصة والمخالفة للقانون والتي تفتقد لاشتراطات الأمن والسلامة مما يعرض حياة المواطنين لمخاطر كبيرة واتخاذ جميع الإجراءات القانونية حيال أصحابها.
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