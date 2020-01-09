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بديل الدفاية الكهربائية.. 3 أكلات صحية تساعد على تدفئة الجسم

الخميس 09/يناير/2020 - 05:02 م
بديل للدفاية الكهربائية..
بديل للدفاية الكهربائية.. 3 اكلات صحية تساعد على تدفئة الجسم
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حياة عبد العزيز
بعد الكشف عن مخاطر الدفاية الكهربائية، التي تسببت في إشعال حريق في فيلا الفنان إيهاب توفيق والذي أدى الأمر إلى مصرع والده، يمكن استبدال الدفاية الكهربائية، والوسائل الصناعية للتدفئة بأكلات شتوية تساعد على مد الجسم بالطاقة، وتساعد على تدفئة الجسم.

تعرف على أكلات صحية لتدفئة الجسم وفقًا لموقع "stylesatlife".

الفاصوليا
تعتبر الفاصوليا بأنواعها الخضراء والبيضاء، واحدة من الأطعمة والخضراوات الشتوية، التي تساعد على تدفئة الجسم، كما أنها تمد الجسم بالطاقة، لاحتوائها على الكثير من العناصر الغذائية مثل البروتينات، فينصح بتناولها دومًا بجانب طبق الأرز، مع استكمال الوجبة بطبق سلطة خضراء.

القرنبيط

يعتبر القرنبيط واحدا من الأكلات الشعبية الشتوية، التي يتجه إليها الكثير من الأشخاص لرخص ثمنها، لكنها أيضًا تحتوي على العديد من الفوائد الصحية التي لا غنى عنها، كما أنه تساعد الجسم على الدفء، وتعتبر بديلًا لوسائل التدفئة الصناعية.

الكشك
يعتبر الكشك من الأطعمة الغنية بالكالسيوم، لاستخدام الألبان عن طهيها، كما أنها مفيدة لصحة العظام والمفاصل، وتعمل على دفء الأطراف التي تشعر بالبرودة دائمًا.
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