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فن

ميرنا نور الدين تشعل السوشيال ميديا بأحدث صورها.. شاهد

الخميس 09/يناير/2020 - 05:04 م
ميرنا نور الدين
ميرنا نور الدين
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محمد بدران
نشرت الفنانة ميرنا نور الدين صورة لها عبر حسابها الشخصى بموقع تبادل الصور والفيديوهات إنستجرام.

ظهرت ميرنا نور الدين بإطلالة جذابة وارتدت بلوفر باللون الرمادى، ميز إطلالتها وجمالها الطبيعي، وأكملت ميرنا إطلالتها بتسريحة شعر انسيابية.

أما من الناحية الجمالية، وضعت ميرنا بعض اللمسات من الماكياج الصاخب، ولم تتكلف فى ارتداء أي من الإكسسوارات.

يذكر أن أحدث أعمال "نور الدين" مسلسل "نصيبي وقسمتك" الذى قدمت فيه شخصية شريهان، في حكاية "حبيبتي من تخون" مع الفنان طارق صبري، ضمن سلسلة حكايات المسلسل.

وخاضت ميرنا سباق الدراما الرمضاني 2019 من خلال مسلسل هوجان، تأليف محمد صلاح العزب وإخراج شيرين عادل وإنتاج سينرجى.

مسلسل هوجان، بطولة محمد امام، كريم محمود عبد العزيز، صلاح عبد الله، رياض الخولى، أوس أوس، أسماء أبو اليزيد، هاجر أحمد، عايدة رياض، عارفة عبد الرسول، سليمان عيد، أحمد التهامى، كريم عبد الجواد، محسن منصور.

ميرنا نور الدين تشعل السوشيال ميديا بأحدث صورها.. شاهد
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