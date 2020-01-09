تطور جديد.. اتحاد الكرة يحيل شكوى الزمالك ضد كهربا إلى الفيفا

استقر مسئولو اللجنة الخماسية باتحاد كرة القدم على إحالة شكوى نادى الزمالك ضد محمود عبدالمنعم كهربا لاعب الفريق الأول لكرة القدم الجديد بالنادي الأهلي إلى الاتحاد الدولى للعبة " فيفا " .



ويرى مسئولو اتحاد الكرة أن الاتحاد الدولى للعبة " فيفا " هو الفيصل فى أزمة الزمالك ضد محمود كهربا لاعب الأهلى الجديد .



ونجح الأهلي فى الحصول على خدمات محمود كهربا لاعب فريق كرة القدم بنادى الزمالك مستغلا أزمة اللاعب مع الأبيض ورفضه البقاء داخل القلعة البيضاء وسفره لخوض تجربة احترافية فى الدوري البرتغالى لم تستمر سوى عدة أشهر.



وكان الزمالك تقدم بشكوى رسمية ضد محمود كهربا إلى اتحاد الكرة وكشف مصدر مطلع داخل نادي الزمالك أن الشكوى التي قدمها النادي ضد لاعبه محمود كهربا الذى رحل لأفيس البرتغالي دون موافقة ناديه ثم انضم مؤخرا للأهلى، تتضمن العديد من البنود.



وقال المصدر إن أبرز البنود شملت حجم الأضرار التي لحقت بالنادي، حيث تتضمن قيمة ضم بديل للاعب بجانب حجم القيم المالية التي حصل عليها النادى من إعارته من قبل لـ اتحاد جدة السعودى بجانب كل خطوات اللاعب، وذلك لتحصيل الغرامة المناسبة لرحيله دون أن يحصل على موافقة الزمالك، متابعا أن النادى طالب بتوقيع الغرامة المناسبة على اللاعب بجانب إيقافه.



وتابع المصدر أن النادي تقدم بشكواه إلى الاتحاد الدولى لكرة القدم "فيفا" وينتظر تحديد جلسة فحص واستعراض المستندات، مشددا علي متابعة النادي لشكواه بصورة مستمرة مع تقديم كافة المستندات التي تثبت حق النادي الأبيض في القضية.



