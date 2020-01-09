إنقاذ فتاة من الغرق بنهر النيل في أسيوط

أشاد اللواء عصام سعد محافظ أسيوط ؛ بجهود قوات الحماية المدنية بقيادة اللواء أحمد حجازي مدير إدارة الحماية المدنية بالمحافظة، موجهًا شكره وتقديره لرجال فرق الإنقاذ النهري لإنقاذهم فتاة من الغرق في نهر النيل .



كانت قوات الانقاذ النهري تمكنت من انقاذ فتاة سقطت بنهر النيل بشارع الثورة بحي شرق أسيوط، عقب تلقي بلاغ من مديرية أمن أسيوط يفيد بتلقي بلاغ من أهالي منطقة كورنيش النيل بأسيوط بسقوط فتاة في نهر النيل.



وانتقلت قوات الحماية المدنية وفرق الإنقاذ النهري على الفور إلى موقع البلاغ وتمكنت من إنقاذ الفتاة وانتشالها قبل الغرق.



تم تحرير المحضر اللازم بالواقعة وجار استكمال الإجراءات القانونية اللازمة.