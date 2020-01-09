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فن

وزيرة الثقافة تلتقي وفد مهرجان الإسكندرية للفيلم القصير

الخميس 09/يناير/2020 - 08:39 م
مهرجان الإسكندرية
مهرجان الإسكندرية للفيلم القصير
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محمد نبيل
صرح المخرج محمد محمود رئيس مهرجان الإسكندرية للفيلم القصير أنه التقى الدكتورة إيناس عبد الدايم وزيرة الثقافة مساء اليوم، بصحبة وفد من المهرجان يضم المخرج مونى محمود المدير الفنى، والمخرج محمد سعدون مدير المهرجان، فى حضور الدكتور محمد العدل الرئيس الشرفى للمهرجان.

وتحدثت الوزيرة الفنانة خلال اللقاء عن متابعتها للمهرجان خلال دوراته الماضية، مشيدة بالجهد المبذول من شباب الإسكندرية وبأقل الإمكانات، ومثمنة جهود المهرجان فى دعم الحراك الثقافى والسينمائى.

وقد حرصت إدارة المهرجان على عرض آخر تفاصيل الاستعدادات للدورة السادسة والتى تقام فى الفترة من 26 وحتى 31 من شهر يناير الجارى.

المهرجان توصل إلى صيغة تفاهم مع الهيئة الإقليمية لتنشيط السياحة لأول مرة هذا العام، بعد ما لمس المسؤولون فيها تأثير الفعاليات في محيط المجتمع الثقافى، ودور المهرجان فى الإشارة إلى محافظة الإسكندرية بشكل عام.

وستستمر عروض المهرجان، للعام الثانى على التوالي، فى سينما فريال، بمنطقة محطة الرمل، بفضل دعم الدكتور خالد عبدالجليل، مستشار وزير الثقافة لشؤون السينما.

مهرجان الإسكندرية للفيلم القصير هو احتفالية سينمائية تقام كل عام بمدينة الإسكندرية، أسسته وتنظمه جمعية دائرة الفن المهرجان، ويهدف لنشر ثقافة الفيلم القصير، وتبادل الثقافات العربية.
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