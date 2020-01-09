سكاي نيوز: الرئيس عبدالفتاح السيسي يتلقى دعوة لزيارة الجزائر

قالت قناة سكاي نيوز، اليوم الخميس، إن الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون وجه دعوة للرئيس عبدالفتاح السيسي، لزيارة الجزائر.



وكان وزير الخارجية، سامح شكري، الخميس، قد سلم رسالة من الرئيس عبد الفتاح السيسي إلى نظيره الجزائري عبد المجيد تبون، بشأن التحديات الإقليمية المشتركة، على رأسها استعادة الأمن والاستقرار في ليبيا، مؤكدا أن مصر "لا تقبل أي تدخل خارجي بالساحة الليبية".



وأكد شكري، خلال جلسة مباحثات مع نظيره الجزائري صبري بوقادوم، "أهمية تجنب إضفاء المزيد من التعقيد أو التصعيد على المشهد الليبي، عبر التصدي لمحاولات التدخل العسكري الأجنبي". بحسب وكالة الأنباء الجزائرية الرسمية



وقال شكري: "لا نقبل بأي نوع من أنواع التدخل الخارجي في الساحة الليبية، أو قبول أي نوع من التواجد العسكري الأجنبي عليها، وهي المتاخمة لـ مصر والجزائر".