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المريض المحمول .. حمله أهله بسريره إلى العمليات بسبب تعطل المصعد

الخميس 09/يناير/2020 - 11:02 م
صدى البلد
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عبد الخالق صلاح
عرضت الإعلامية بسمة وهبة، مقطع فيديو لعدد من الأهالي يحملون مريضًا على أكتافهم وهو نائم على سرير بسبب تعطل الأسانسير في المستشفى.

وأشارت قريبة المريض، خلال الفيديو المذاع عبر برنامج «كل يوم»؛ المذاع على فضائية « أون أي» وتقدمه الإعلامية «بسمة وهبة»، إلى أن مستشفى طنطا الجامعي به ثلاثة اسانسيرات ولكنها لا تعمل، مما اضطرهم لحمل المريض ليدخل غرفة العمليات؛ بعد استنجادهم من بالرجال المتواجدين بالمستشفي لحمله على أكتافهم.

ومن جانبه استنكر مدير المستشفى الهجوم على الأطباء، الذين يعملون ليل نهار لإسعاف المرضى، مؤكدا أنه من الوارد أن تتعطل الاسانسيرات لأنها تعمل دائما ولا يستطيعون غلقها بسبب المرضى والأهالي.

وأوضح أن الحالة الفنية للمصاعد ليست جيدة، ومن وقت لآخر تحدث الأعطال، ويجري إخطار شركة المصاعد بإشارة رسمية لإجراء عمليات الصيانة.
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