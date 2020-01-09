إسرائيل تطلق سراح أسير سوري

قالت وكالة الأنباء السورية الرسمية "سانا"، اليوم الخميس، إن سلطات الاحتلال الإسرائيلي سوف تطلق سراح عميد الأسرى السوريين في سجون الاحتلال الإسرائيلي، صدقي المقت، غدا الجمعة، بعد اعتقال دام 32 عامًا.



وأشارت إلى أنه سيتم تحرير الأسير المقت دون أي شروط ليعود إلى مسقط رأسه في الجولان السوري المحتل.



ولفتت الى أن الأسير المقت رفض سابقًا إطلاق سراحه المشروط من قبل سلطات الاحتلال الإسرائيلي والقاضي بإبعاده عن الجولان السوري المحتل ومسقط رأسه بلدة مجدل شمس. مشددًا على انتمائه لوطنه سوريا وتمسكه بالهوية العربية السورية وحقه بالحياة في منزله ببلدته.



وكانت سلطات الاحتلال أطلقت سراح الأسير المقت في اغسطس من عام 2012 بعد 27 عامًا قضاها في معتقلات الاحتلال وأعادت اعتقاله في الـ 25 من شباط من عام 2015 بعد اقتحام منزل عائلته في بلدة مجدل شمس بالجولان السوري المحتل كما أصدرت عام 2017 قرارًا بسجنه 14 عامًا بعد تأجيل محاكمته عشرات المرات.



وأعلن مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، صحة أنباء إطلاق سراح المقت وأسير آخر من نفس القرية، كبادرة سياسية بعد استعادة رفات الجندي، زكريا بوميل، مطلع العام الماضي، والذي كان قد قتل أثناء الاجتياح الإسرائيلي للبنان عام 1982.