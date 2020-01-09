AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

أخبار العالم

إسرائيل تطلق سراح أسير سوري

الخميس 09/يناير/2020 - 11:33 م
صدى البلد
Advertisements
عرفة البنداري
قالت وكالة الأنباء السورية الرسمية "سانا"، اليوم الخميس، إن سلطات الاحتلال الإسرائيلي سوف تطلق سراح عميد الأسرى السوريين في سجون الاحتلال الإسرائيلي، صدقي المقت، غدا الجمعة، بعد اعتقال دام 32 عامًا.

وأشارت إلى أنه سيتم تحرير الأسير المقت دون أي شروط ليعود إلى مسقط رأسه في الجولان السوري المحتل.

ولفتت الى أن الأسير المقت رفض سابقًا إطلاق سراحه المشروط من قبل سلطات الاحتلال الإسرائيلي والقاضي بإبعاده عن الجولان السوري المحتل ومسقط رأسه بلدة مجدل شمس. مشددًا على انتمائه لوطنه سوريا وتمسكه بالهوية العربية السورية وحقه بالحياة في منزله ببلدته.

وكانت سلطات الاحتلال أطلقت سراح الأسير المقت في اغسطس من عام 2012 بعد 27 عامًا قضاها في معتقلات الاحتلال وأعادت اعتقاله في الـ 25 من شباط من عام 2015 بعد اقتحام منزل عائلته في بلدة مجدل شمس بالجولان السوري المحتل كما أصدرت عام 2017 قرارًا بسجنه 14 عامًا بعد تأجيل محاكمته عشرات المرات.

وأعلن مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، صحة أنباء إطلاق سراح المقت وأسير آخر من نفس القرية، كبادرة سياسية بعد استعادة رفات الجندي، زكريا بوميل، مطلع العام الماضي، والذي كان قد قتل أثناء الاجتياح الإسرائيلي للبنان عام 1982.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

مركز توثيق فلسطيني: ثلاثة شهداء وإصابة 470 فلسطينيا برصاص الاحتلال في أكتوبر

الاحتلال الإسرائيلي يعتقل 417 فلسطينيا بينهم 75 طفلا و16 سيدة الشهر الماضي

تصاعد الأوضاع في غزة.. قوات الاحتلال تعتقل 11 فلسطينيا من الضفة

عميد الأسرى الفلسطينيين نائل البرغوثي يدخل عامه الـ40 في سجون الاحتلال الإسرائيلي

روسيا تتوسط للإفراج عن سوري مسجون فى إسرائيل بتهمة التجسس

13 عاما خلف قضبان الاحتلال.. الحرية لشيخ الأسري فؤاد الشوبكى

ترشيحاتنا

رغم الأجواء المشحونة.. العائلة المالكة تحتفل بعيد ميلاد كيت ميدلتون

موقف لا يُنسى.. طفل يلقن قائد سيارة درسا في الأخلاق.. شاهد

نستينا البرد.. نوال الزغبي بإطلالة جريئة تثير الجدل

رضا عبد العال يكشف لـ صدى البلد سر تراجع مستوى الزمالك حاليا

أخبار البرلمان.. تحرك عاجل بشأن تحصيل رسوم النظافة على فواتير الكهرباء.. شروط حصول الأرملة والأبناء على المعاش في القانون الجديد

برشلونة يبحث عن بديل فالفيردي الاثنين المقبل

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

موقف لا يُنسى.. طفل يلقن قائد سيارة درسا في الأخلاق.. شاهد

نستينا البرد.. نوال الزغبي بإطلالة جريئة تثير الجدل

رغم الأجواء المشحونة.. العائلة المالكة تحتفل بعيد ميلاد كيت ميدلتون