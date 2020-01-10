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رياضة

صدمة جديدة للأهلي .. تطورات في إصابة حمدي فتحي

الجمعة 10/يناير/2020 - 02:04 ص
صدى البلد
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نور عادل
كشف خالد محمود طبيب الأهلي، تطورات جديدة بشأن إصابة حمدي فتحي لاعب وسط الأحمر، الذي يعاني من قطع في غضروف الركبة.

وتعرض حمدي فتحي للإصابة بقطع في غضروف الركبة، خلال معسكر منتخب مصر، في نوفمبر الماضي، وخضع لعملية جراحية بألمانيا، ويؤدي حاليا برنامجه التأهيلي.

وقال محمود في تصريحات تلفزيونية لقناة ناديه: "حمدي فتحي يحتاج لـ9 أشهر من أجل التعافي من الإصابة بعد خضوعه لجراحة الغضروف وفقا للتوصيات الطبية الأخيرة".

وأضاف: "العملية التي أجريت لحمدي فتحي عبارة عن خياطة الغضروف وليس (قصقصته)، وذلك للحفاظ على سلامة غضروف اللاعب لفترة بعيدة المدى، خاصة وأن سنه صغير ويسمح بذلك".

وتابع: "المرحلة الأولى في العلاج تسير بشكل جيد بعد إجراء العملية الجراحية، ومن المقرر دخوله مرحلة ثني وتحريك القدم في الفترة المقبلة".

وزاد: "يتوجه حمدي فتحي إلى ألمانيا في الـ18 من الشهر الجاري؛ للاطمئنان على إصابته وسير عملية التأهيل من قبل الجراح الذي أجرى له العملية".

وكان الأهلي قد أعلن في وقت سابق، أن إصابة حمدي فتحي ستستغرق قرابة 6 أشهر للعودة للملاعب، إلا أن تصريحات طبيب الفريق الأخيرة تؤكد انتهاء موسمه الكروي بشكل رسمي على أن يعود مطلع الموسم المقبل بعد انتهاء الـ9 أشهر.
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