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ثقافة

تعرف على إصدارات دار السعيد في معرض الكتاب

الجمعة 10/يناير/2020 - 12:47 م
صدى البلد
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جمال الشرقاوي
قالت الناشرة لمياء السعيد، إن دار السعيد للنشر والتوزيع، تشارك في الدورة الـ51 من معرض القاهرة الدولي للكتاب ، بما يقرب من 160 إصدارًا متنوعًا بين الرواية والمجموعات القصصية والشعر وكتب النقد والتنمية البشرية واللغة العربية والانجليزية والقواميس والادب الساخر.

وأضافت أن الدار حرصت علي التنوع الشديد في اختيار أعمالها هذا العام لتخلق تنوعا يثري المكتبة العربية، ومن اشهر الكتاب المشاركون معها هذا العام الدكتورة نادية عمارة بكتاب قضايا المرأة المسلمة بين التقليد والتجديد، والدكتور شريف شحاتة بسلسلة 150 رسالة اربعة اجزاء وهي : "150 رسالة نجاح، 150 رسالة امل وتفاؤل، و150 رسالة للسعادة الزوجية، و150 رسالة للشباب"، وكذلك الكاتبة الصحفية فريدة الشوباشي والمجموعة القصصية عبارة غزل.

كما تنشر الدار اصدارات الكاتب الراحل علي الشوباشي وكتابة مدرسة الثوار واحلام بدرية، والاعلامية قصواء الخلالي برواية عذراء المونتسيرات، والاعلامي جمعة قابيل وكتابة ناسك يا وطن، والكاتب مينا فايق ورواية خلف اسوار الكنيسة، والكاتب عبدة الزراع بكتاب ادب الطفل وثقافتة ومدربة الحياة مروة الصعيدي وكتاب "عاوزة تتجوزي وتتهني تعالي اسمعي مني"، وغيرهم.

ومن الدول العربية الكاتبة السعودية دانه الدويش ورواية مدينة لا تعرف الحب، ومن الامارات اللواء احمد خلفان المنصوري وكتابة قلنا وقالوا في التسامح الذي ترجم الي 6 لغات، ومن ليبيا الكاتبة فهيمة الشريف، ومن المغرب الكاتب الدكتور الميلود عرنيبة ورواية علي مرمي حجر، ومن الجزائر الكاتب عبدالحكيم اوكفيل ورواية المنفيون والكاتبة فاطمة سليماني ورواية بحر سليماني، ومن فلسطين الكاتبة ليندا جبريل ورواية النافورة المائلة، ومن سوريا الكاتب احمد الشامي وكتاب عامان علي الغربة، ومن العراق الكاتب فاضل الكعبي بعدة اصدارات.
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