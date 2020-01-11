15 معلومة عن بورسعيد الجديدة أول مدينة مليونية في سيناء

ظلت بورسعيد علي مدار العصور خلال الحقبة الزمنية المعاصرة المحافظة ذات المدينتين فهي تضم مدينة بورسعيد بأحيائها المعروفة و المعهودة للجميع سواء العرب و الشرق و المناخ وهم اقدم الاحياء واضيف لهم مؤخرا الضواحي والزهور واللذان يضما أكبر كتلة سكنية والجنوب أكبر مساحة واخيرا الغرب اخر الأحياء المنظمة بقرار الحكم المحلي.



وجميع الاحياء تقع غرب قناة السويس أو كما يعرف الكثيرين في حدود بورسعيد القديمة أما شرق القناة فتقع مدينة بورفؤاد بقسميها بورفؤاد اول و بورفؤاد ثان و التي سميت نسبة الي ملك مصر فؤاد واتسمت بالطراز المعماري الغربي الفرنسي كون قاطنيها كان أغلبهم من العاملين في كوبانية الكنال من الأجانب قبل تأميمها بقرار الرئيس الراحل جمال عبد الناصر حتى الحق بها مؤخرا قسم التفريعة أو شرق التفريعة.



ومنذ إعلان الرئيس عبد الفتاح السيسي بورسعيد قاطرة للتنمية في مصر حيث أنها تضم أحد أهم المناطق التنموية الاقتصادية والمشروعات الاستثمارية الكبرى والتي تقع في منطقة شرق التفريعة كان بمثابة انطلاق الحكومة المصرية ومجلس إدارة الهيئة الاقتصادية لتنمية هذه المنطقة وإيجاد مجتمع عمراني جديد يخدم الأجيال القادمة فكان قرار إنشاء المدينة المليونية بشرق بورسعيد.



وتعتبر المدينة المليونية الجديدة التى ستقام شرق بورسعيد والمعروفة ب “بور سعيد الجديدة” هي أول مدينة مليونية في سيناء، تم إنشاؤها في الآونة الأخيرة بهدف تخفيف الكثافة السكانية عن المناطق المزدحمة بالسكان، وتوفير 185 ألف فرصة عمل دائمة للشباب.



كما أن المدينة تهدف الى مواكبة الحداثة في النظم الالكترونية المتطورة بالخدمات المقدمة للسكان ونستعرض خلال السطور القادمة 15 معلومة عن تلك الانجاز الهام والذي يعد نقلة كبيرة لخدمة أبناء الوطن بوجه عام و ابناء بورسعيد وشمال سيناء بوجه خاص.



- تقع بورسعيد الجديدة بمنطقة شرق بورسعيد على حدود محافظة شمال سيناء، بطول 35 كيلو على البحر المتوسط، ويحدها غربا مشروع تنمية منطقة قناة السويس ومدينة بورسعيد، ويقع جنوب المدينة نطاق زراعي بمساحة 50 ألف فدان وتمر بها ترعة السلام.



- تحتوى على استثمارات ب17 مليار جنيه للاستثمار في الموارد التعدينية.

- تحتوى على 5 مليارات جنيه استثمارات سياحية لتوفير 37 ألف فرصة عمل.

- تضم 130 مليون دولار لتنفيذ المنطقة الصناعية شرق التفريعة ومحطة تحلية مياه البحر لتغذية مدينة شرق بورسعيد.

- تتكون المدينة من 6 قطاعات عمرانية و12 حيا سكنيا

- تبلغ مساحة المدينة 19 ألف فدان على ساحل شرق بورسعيد

- تحتوي تلك المدينة على أكبر مدينة صناعية ومناطق لوجيستية

- تضم أكبر منطقة للمزارع السمكية

- تحتوي على أكثر من 4000 وحدة سكن اجتماعي تم تنفيذ 4340 وحدة بمساكن بورسعيد الجديدة ضمن مشروع الاسكان الاجتماعي

الحي السكني بالمدينة يضم 418 عمارة سكنية، ارضي + اربع ادوار، باجمالي 8360 وحدة سكنية بمساحة 90 متر للوحدة

- من المفترض أن يضم وحدة صحية، وحدائق عامة، ومدارس، ومركز ثقافي، ووحدات تجارية، ومكتب بريد، وكنيسة، ومسجد، كما تم البدء في تنفيذ 5000 وحدة منها.

- تضم المدينة العديد من الخدمات المتاحة سواء فنادق عالميةن ومناطق خضراء وشواطئ مفتوح ومدينة للموضة وديزني لاند ومناطق ترفيهية

- تضم المدينة مستشفى عالمية ومارينا لليخوت ومنتجعات سياحية ومهبط طائرات كما تضم حلبة سباق سيارات فورميلا

- وتضم أكبر محطة تحلية لمياه البحر بأفريقيا وملاعب جولف وقرية أوليمبية وجامعة ومركز مؤتمرات ومعارض دولية

- ستكون المدينة حلقة وصل بين الاقليم الغربي والإقليم الشرقي عن طريق ربطها بشبكة طرق وخط سكة حديد وعن طريق الانفاق.

- سيتم بالمدينة مشروعات قومية واقتصادية وسياحية وهناك مشروعات لمحدودي الدخل، ويقام بالجزء الجنوب الشرقي بمدينة شرق بورسعيد بمقدم 9 الاف جنيه، وجاري الانتهاء منه وتسليمه.