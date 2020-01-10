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فن

أحمد كرارة ينضم لأسرة مسلسل حكايات بنات

الجمعة 10/يناير/2020 - 02:26 م
أحمد كرارة
أحمد كرارة
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آيه عاطف
انضم الفنان أحمد كرارة، إلى أسرة مسلسل "حكايات بنات"، في جزئيه الرابع والخامس، وانطلق تصوير الجزء الرابع يوم الأحد الماضي.

ويتولى المخرج مصطفى أبو سيف، مهمة إخراج الجزئين الرابع والخامس، ومن المقرر أن يتم الانتهاء من تصويرهما خلال الفترة المقبلة.

ويشارك في بطولة المسلسل كل من الفنانة هند عبد الحليم، وميرنا نور الدين، وأسماء جلال، وهاجر أحمد، وهو من تأليف نهال سماحة، وماريان مجدي، ومحمد عبد العزيز، وأحمد بدر كرام، بينما يشرف على الكتابة أحمد شوقي.

وكانت أجزاء مسلسل "حكايات بنات" السابقة قد حققت نجاحا كبيرا، مما يلقى المسؤولية على عاتق الأبطال الجدد لتقديم جزئين أكثر نجاحًا.
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