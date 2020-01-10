AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

مرأة

لن تتوقع .. ما الذي تفعله مياه الأمطار في شعرك؟

الجمعة 10/يناير/2020 - 05:31 م
ما الذي تفعله مياه
ما الذي تفعله مياه الأمطار في شعرك ؟
Advertisements
رضوى حسام
يصاحب فصل الشتاء موجة من تقلبات الجو مما يؤدي لسقوط الأمطار، هذا الأمر لا يعد سيئا لدى الجميع، فهناك كثيرون يحبون الأجواء الممطرة والمشي تحت الأمطار.

لكن وفقًا لموقع " hindustantimes " يسبب تعرض الشعر لمياه الأمطار ضررا بالغا بالشعر، حيث تتسبب في الإصابة بالتلف والخشونة والتجعد، حيث يحمل المطر مواد كيميائية وحمضيات وملوثات الهواء والغبار.

لذلك حاول أن تتجنب أن يصبح شعرك مبللًا بالمطر، وخاصة المطر الأولي، بسبب احتوائه على ملوثات وعناصر تتسبب في تساقط الشعر وجعله وبلا حياة.

كما تسبب برودة الهواء ضعف جذور الشعر والسماح للبكتيريا بالنمو والتكاثر في بيئة رطبة مناسبة، ما يسبب جفاف وتلف الشعر.

لذلك يُنصح في حالة تعرض شعرك لمياه الأمطار، غسل الشعر في أسرع وقت ممكن بشامبو مناسب لنوعه، وتدليك فروة الرأس به مع استخدام الزيوت الغنية بالعناصر الغذائية لتقوية جذور الشعر.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

بمكونات من مطبخك.. وصفات طبيعية للحصول على شعر أجمل وأكثر لمعانًا

فوائد تناول الثوم.. 4 نصائح للعناية بشعر صحى

كارثة .. عادة تفعلها معظم النساء وراء تساقط الشعر

احذري.. هذه الأسباب تؤدي إلى تساقط الشعر سريعا وعادة تفعلها الكثير من السيدات تدمر الشعر.. وبـ5 جنيهات فقط حيل سريعة لعلاج تساقط الشعر

بعد سقوط الأمطار.. عادة غير متوقعة تتسبب في كوارث صحية

ترشيحاتنا

دخان كثيف.. طائرة إسرائيلية تهبط اضطراريا في كندا

أب وأم يعذبان طفليهما أشد عذاب.. والسبب طلب الطعام

يستهين بها الناس.. 4 أفعال من أعظم ذنوب الأرض وبها تزول النعم

السيسي وبوتين يتفقان على تنسيق الجهود لمواجهة الأرهاب بليبيا

موعد مباراة الزمالك وزيسكو الزامبي والقنوات الناقلة

إبراهيم نور الدين يكشف أسباب عدم إدارة جهاد جريشة نهائى أمم أفريقيا.. فيديو

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

سعر ومواصفات السيارة الكهربائية في مصر ora iq5 شبيهة تسلا .. صور

بعد تراجع الدولار.. أسعار سيتروين ds اليوم في مصر.. صور

هناكل إيه النهاردة .. محشى كرنب بالكوارع وصينية بطاطس وملوخية.. والحلو: جيلي بالفاكهة