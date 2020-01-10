لن تتوقع .. ما الذي تفعله مياه الأمطار في شعرك؟

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رضوى حسام



لكن وفقًا لموقع " hindustantimes " يسبب تعرض الشعر لمياه



لذلك حاول أن تتجنب أن يصبح شعرك مبللًا بالمطر، وخاصة المطر الأولي، بسبب احتوائه على ملوثات وعناصر تتسبب في تساقط الشعر وجعله وبلا حياة.



كما تسبب برودة الهواء ضعف جذور الشعر والسماح للبكتيريا بالنمو والتكاثر في بيئة رطبة مناسبة، ما يسبب جفاف وتلف الشعر.



لذلك يُنصح في حالة تعرض شعرك لمياه

يصاحب فصل الشتاء موجة من تقلبات الجو مما يؤدي لسقوط الأمطار ، هذا الأمر لا يعد سيئا لدى الجميع، فهناك كثيرون يحبون الأجواء الممطرة والمشي تحت الأمطار لكن وفقًا لموقع " hindustantimes " يسبب تعرض الشعر لمياه الأمطار ضررا بالغا بالشعر، حيث تتسبب في الإصابة بالتلف والخشونة والتجعد، حيث يحمل المطر مواد كيميائية وحمضيات وملوثات الهواء والغبار.لذلك حاول أن تتجنب أن يصبح شعرك مبللًا بالمطر، وخاصة المطر الأولي، بسبب احتوائه على ملوثات وعناصر تتسبب في تساقط الشعر وجعله وبلا حياة.كما تسبب برودة الهواء ضعف جذور الشعر والسماح للبكتيريا بالنمو والتكاثر في بيئة رطبة مناسبة، ما يسبب جفاف وتلف الشعر.لذلك يُنصح في حالة تعرض شعرك لمياه الأمطار ، غسل الشعر في أسرع وقت ممكن بشامبو مناسب لنوعه، وتدليك فروة الرأس به مع استخدام الزيوت الغنية بالعناصر الغذائية لتقوية جذور الشعر.

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