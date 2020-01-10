الإعلاميون على السوشيال ميديا.. ريهام سعيد خايفة على ابنها.. والشربينى بعد العملية يعلن عودته للشاشة



علق الشيف علاء الشربيني على الصورة قائلًا: "وحشتونى جدًا.. إن شاء الله نلتقى بكره السبت فى برنامجكم أحلى أكلة على الهواء مباشرة الساعة 2 مساءً على ON E.



وكان الشيف علاء الشربينى قام بإجراء عملية انسداد الشرايين في ساقيه، واستغرقت الجراحة الدقيقة 5 ساعات.



يذكر أن الشيف علاء الشربيني يقدم برنامج "أحلى أكلة" على شاشة ON E، كما أنه حقق نجاحًا باهرًا في عالم الطهي مثل والده الشيف الشربينى.



ريهام سعيد :



نشرت الإعلامية ريهام سعيد، عبر حسابها الشخصى على موقع الصور انستجرام صورة مؤثرة تعبر عن أم تودع إبنها وهو ذاهب لأداء واجبه الوطنى فى الجيش.



وأعلنت ريهام فى تعقيبها على الصورة عن دخول ابنها للجيش بعد أشهر قليلة وخوفها عليه.



علقت ريهام سعيد على الصورة قائلة: "يارب يارب فرح كل أم بعودة إبنها ، كلها شهور وابنى هيكون معاهم، سترك يا رب".



أيمن رشوان:



نعى الإعلامى الدكتور أيمن رشوان ، مقدم برنامج " الدكتور" على شاشة قناة القاهرة والناس والد الفنان إيهاب توفيق بعد الحريق الذى أودى بحياته.



كتب أيمن رشوان عبر حسابه الشخصى على موقع فيسبوك" إن اليوم الذي تفقد فيه أباك لهو واحد من أقسي أيام حياتك وأكثرها ألما ، وأنا أتقدم بخالص العزاء وببالغ الحزن والأسي لصديقي العزيز إيهاب توفيق لفقده والده الغالي".



وأضاف أيمن رشوان "أعلم أنه ما من كلمات ولا حضور ولا أي شئ يستطيع أن يخفف هذا الحمل القاسي بفقد الحبيب الأغلي في حياة كل منا .. ولكن ما يعزينا جميعا ما بلغه لنا رسولنا الكريم عليه أفضل الصلاة والسلام أن نحتسبه عند الله في منزلة الشهداء".



وتابع " دعواتي لك أخي العزيز بالصبر والسلوان وأن يرحم الله تعالي والدك رحمة واسعه ويدخله فسيح جناته وأن يرحم أبي وجدتي وأمواتنا جميعا ويرزقهم الفردوس الأعلي وأن يرحمنا إذا ما صرنا إلي ما صاروا إليه".



جدير بالذكر أن منزل الفنان إيهاب توفيق قد اندلع فيه الحريق بسبب ماس كهربائى من المدفأة الساعة 6 صباحًا، وعلى الفور تم استدعاء رجال الحماية المدنية لإطفاء الحريق، ولكن توفى والده على أثر ذلك مختنقًا .



وشيع المطرب إيهاب توفيق جثمان والده الذي توفي أمس وحضر التشييع كل من نادية مصطفى وحميد الشاعري ومصطفى كامل وهشام عباس وغيرهم.



يذكر أن أسرة الفنان إيهاب توفيق اعلنت موعد العزاء ليكون الأحد المقبل في مسجد المشير طنطاوي بالتجمع الخامس.

شهدت السوشيال ميديا نشاطا كبيرا للإعلاميبن حيث استخدموها للإعلان عن الأخبار الجديدة لهم والتعبير عن مشاعرهم الخاصة والعامة.نشر الشيف علاء الشربيني على حسابه الشخصي على موقع الصور انستجرام صورة جديدة له وهو فى النادى بملابس رياضية وكاب.