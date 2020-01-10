أمطار غزيرة بمطروح وجهود كبيرة لشفط المياه من الشوارع

نجحت جهود العاملين بمجلس مدينة الحمام بمطروح برئاسة المهندس مسعد عبد الهادى بالتعاون مع العاملين بشركة مياه الشرب والصرف الصحى فى ازاحة مياه الأمطار سواء داخل المدينة أو على الطريق الساحلي، وتم فتح الطريق مع استمرار العمل حتى صباح اليوم.



كما كثف العاملون بمجلس مدينة العلمين برئاسة العميد رضا جاب الله رئيس جهود ازاحة المياه من على الطريق الدولى خاصة بقرية سيدي عبد الرحمن بالتعاون مع الحماية المدنية وشركة المياه وسحب تراكمات المياه على الطريق الساحلي.



كما قام مجلس مدينة الضبعة برئاسة اللواء هانى يوسف فى سحب تراكمات مياه الأمطار بالطريق الدولى وداخل المدينة ، كذلك تم رفع الرمال المتراكمه من علي طريق مطار العلمين وجانبي الطريق وإعادة فتحه مع استمرار أعمال النظافة وإزالة الطمى من الشوارع داخل المدينة.



وقام مجلس مدينة مرسى مطروح برئاسة اللواء وليد المعداوى بتكثيف جهود شفط مياه الأمطار من الشارع الجديد ونقاط تجميع الأمطار بعدد من شوارع مدينة مرسى مطروح مع تكثيف أعمال النظافة ليلا بمنطقة الكيلو 4 وإزالة تراكمات القمامة ومتابعة شكاوى المواطنين.

