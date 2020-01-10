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تعليم

جامعة الوادى تمنح عددًا من الترقيات والدرجات العلمية.. تفاصيل

الجمعة 10/يناير/2020 - 05:24 م
جامعة الوادى الجديد
جامعة الوادى الجديد
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منصور ابوالعلمين
وافق مجلس جامعة الوادي الجديد برئاسة الدكتور عبد العزيز طنطاوي رئيس الجامعة علي منح عدد من الدرجات العلمية بكليات الآداب والعلوم والتربية الرياضية, حيث وافق المجلس علي منح الباحث أحمد صابر السيد المدرس المساعد بكلية الآداب درجه الدكتوراه في الآداب لغة انجليزيه شعر بتقدير عام مرتبه الشرف الأولي كذلك فقد وافق المجلس علي منح الباحث شعبان أحمد علي (من الخارج) درجه دكتوراه الفلسفة في العلوم كيمياء العضويه .

كما وافق المجلس علي منح درجه الماجستير للباحث مصطفي فاروق عبد العزيز من الخارج تخصص علوم كيمياء العضوية ، كما وافق المجلس علي منح الباحثة صفاء عبد الحفيظ محمود درجه الماجستير في التربية الرياضية ، المناهج وتدريس التربية الرياضية.

ووافق أيضًا علي منح ثلاث درجات ماجستير بكلية التربية حيث حصلت الباحثة فاطمة محمد عبد الله (معيده) علي درجه الماجستير في التربية تخصص تربية الطفل بتقدير عام ممتاز، ومنح الباحثة هدي شوقي احمد عبيد (من الخارج) درجه الماجستير بتقدير عام ممتاز في التربية تخصص اصول تربية، ومنح الباحثة اسماء سيد احمد حريز (من الخارج) درجه الماجستير بتقدير عام ممتاز في التربية تخصص اصول تربية .

كما وافق مجلس جامعة الوادي الجديد علي تعين ثلاثة أساتذة مساعدين اثنان منهم بكلية الزراعة وواحد بكلية الآداب حيث وافق المجلس علي تعين الدكتور عصام محمد عبد الظاهر المدرس بقسم البساتين (فاكهة) بكلية الزراعة بوظيفه استاذ مساعد بذات القسم كذلك الموافقة علي تعيين د محمد احمد محمد علي المدرس بقسم البساتين (خضر) بكلية الزراعة بوظيفه استاذ مساعد بذات القسم .

كما تمت الموافقة علي تعيين د نبيل اسحاق فرنسيس المدرس بكلية الآداب قسم الجغرافيا تخصص جغرافيا اقتصاديه في وظيفه استاذ مساعد بذات القسم ، كذلك الموافقة علي تعيين د محمد عزت عبد الجيد المدرس المساعد بقسم صحة الحيوان والامراض المشتركة بكلية الطب البيطري بوظيفه مدرس بذات القسم.
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