زاهي حواس: افتتاح المعبد اليهودي دليل على استقرار مصر وعظمتها.. فيديو

عبر د. زاهي حواس عالم الآثار عن سعادته بحضور افتتاح أثر مصري مهم كما وصفه، وهو المعبد اليهودي بالإسكندرية.



جاء ذلك عقب افتتاح د.خالد العناني وزير السياحة والآثار اليوم الجمعة لمعبد الياهو هانبي اليهودي الذي بني في منتصف القرن 19، وبلغت تكلف ترميمه 67 مليون جنيه.



وقال حواس: هذا هو أقدم معبد في الإسكندرية لنبي يهودي عاش في القرن 8 قبل الميلاد.



وتابع: افتتاح المعبد بعد ترميمه أمام وكالات الأنباء العالمية والدنيا كلها رسالة تظهر للعالم كله استقرار وعظمة مصر.



وأضاف حواس: كما أن هذا يحمل رسالة أخري للدنيا كلها أن هذا المعبد جزء من حضارة وتاريخ مصر.