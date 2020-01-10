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تعليم

تعليم الوادي الجديد: 1767 طالبا يؤدون امتحانات التابلت غدًا السبت

الجمعة 10/يناير/2020 - 10:20 م
مديرية تعليم الوادي
مديرية تعليم الوادي الجديد
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منصور ابوالعلمين
أعلنت مديرية تعليم الوادي الجديد عن بدء امتحانات التابلت غدًا السبت حيث يؤدي 1767 طالبا وطالبة، بالصف الثاني الثانوي العام امتحانات الفصل الدراسي الأول بنظام "التابلت" في 27 مدرسة موزعة على مراكز المحافظة الخمسة.

وأكد صلاح ميرغني وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة الوادي الجديد، أن جميع المدارس أنهت استعداداتها لاختبارات الفصل الدراسي الأول لطلبة الصف الثاني الثانوي بالتابلت لدخول الامتحان، حيث جاري تحديث أجهزة الحاسب اللوحية، وشبكات الانترنت الهوائي، داخل المدارس، لاستقبال الطلبة غدًا لأداء الامتحان بسهولة ويسر، لـ1767 طالبًا وطالبة بالصف الثاني الثانوي منهم 8 طلبة بنظام المنازل.

وأضاف صلاح، أن 1675 طالبًا وطالبة سيؤدون الامتحان غدًا السبت بالصف الأول الثانوي، ورقيا في 27 مدرسة، علي أن تبدأ امتحاناتهم في الساعة 1 ظهرا، بينما طلبة الصف الثاني الثانوي في الساعة 9 صباحا، بإجمالي 3442 طالبًا وطالبة يؤدون امتحانات الفصل الدراسي الأول غدًا السبت.

وأشار إلى أن المدارس الثانوية بالمحافظة ستفتح أبوابها منذ الصباح الباكر لاستقبال طلابها وذلك لأى استفسارات أو مشكلات، وكذا عمل اختبار تجريبي لدخول الطلبة على الاختبار باستخدام اسم المستخدم وكلمة السر المسلمة لهم سابقا من المدرسة.

وأوضح، أنه جرى التأكيد على وضع الجداول في أماكن واضحة للطلاب وإمداد الطلاب جميع المعلومات الخاصة بالامتحانات، من حيث التأكد من شحن التابلت والشريحة وصلاحية الدخول على المنصة ووجود التابلت داخل المنظومة.
وأضاف مرغنى، أن غرفة العمليات المركزية بديوان المديرية تعمل على مدار اليوم ومع تواصل دائم ومستمر مع الإدارات التعليمية والمدارس التابعة لها لمتابعة الامتحانات لحظة بلحظة.
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