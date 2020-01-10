إكسسوارات مبهرة.. شريهان تتألق بإطلالة ساحرة في أحدث جلسة تصوير

شاركت الفنانة شريهان صورة جديدة لها عبر موقع التواصل الإجتماعي لتداول الصور والفيديوهات "إنستجرام" ، وتعتبر هذه الصورة أحدث ظهور لها في جلسة تصوير.
وظهرت الفنانة شريهان بإطلالة أنيقة عصرية، حيث ارتدت بلوزة باللون الأبيض وبأكمام طويلة، وارتدت بنطال جينز باللون الكحلي الغامق، وذلك خلال جلوسها على كرسي أثناء جلسة تصوير.
نسقت الفنانة شريهان مع الإطلالة اكسسوارات مبهرة حيث ارتدت العقد الطويل ذات اللؤلؤ الأبيض، مع خاتم انيق وحلق دائري في الأذن.
وتركت شعرها الطويل منسدلًا على كتفيها، حيث تميزت الفنانة شريهان بالشعر الطويل طيلة حياتها.
وأما من الناحية الجمالية اعتمدت الفنانة شريهان على المكياج الصارخ حيث وضعت احمر الشفاه باللون الكشمير المائل للبينك الغامق، واستخدمت نفس اللون اعلى العين كـ ايشادو، ورسمت حواجبها، مع وضع البلاشر الهادئ، كما استخدمت اللون الاحمر في طلاء أظافرها، حتى تستكمل لمساتها الجمالية.
وظهرت الفنانة شريهان بإطلالة أنيقة عصرية، حيث ارتدت بلوزة باللون الأبيض وبأكمام طويلة، وارتدت بنطال جينز باللون الكحلي الغامق، وذلك خلال جلوسها على كرسي أثناء جلسة تصوير.
نسقت الفنانة شريهان مع الإطلالة اكسسوارات مبهرة حيث ارتدت العقد الطويل ذات اللؤلؤ الأبيض، مع خاتم انيق وحلق دائري في الأذن.
وتركت شعرها الطويل منسدلًا على كتفيها، حيث تميزت الفنانة شريهان بالشعر الطويل طيلة حياتها.
وأما من الناحية الجمالية اعتمدت الفنانة شريهان على المكياج الصارخ حيث وضعت احمر الشفاه باللون الكشمير المائل للبينك الغامق، واستخدمت نفس اللون اعلى العين كـ ايشادو، ورسمت حواجبها، مع وضع البلاشر الهادئ، كما استخدمت اللون الاحمر في طلاء أظافرها، حتى تستكمل لمساتها الجمالية.