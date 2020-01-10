اخبار الحوادث.. عاطل يقتل آخر للخلاف على بيع الشاي.. ضبط جزار بـ 14 طربة حشيش وهيروين

نشر قسم الحوادث بـ "صدى البلد" خلال الساعات الماضية، العديد من أخبار الحوادث المأساوية ضمت بين طياتها جرائم قتل ووقائع أخرى، وفيما يلي أهم ما جاء بها:
اخبار الحوادث
بقيمة مليوني و800 ألف جنيه.. ضبط عاطل بحوزته 40 ألف قرص تامول.. فيديو
نجحت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات فى ضبط أحد العناصر الإجرامية بالبحيرة لمزاولته نشاط إجرامى فى مجال الاتجار بـ الأقراص المخدرة وبحوزته 40 ألف قرص مخدر لـ عقار التامول، وذلك استمرارًا لجهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما جرائم الإتجار فى المواد المخدرة وملاحقة وضبط العناصر الإجرامية القائمة على عمليات تصنيعها وترويجها.. للمزيد من التفاصيل اضغط هنا.
الداخلية: ضبط 157 طن دواجن مفرومة وأعلاف حيوانية وسلع غذائية داخل 3 مصانع
واصلت الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة بالتنسيق مع إدارات وأقسام شرطة التموين وفروعها الجغرافية بمديريات الأمن وقطاع الأمن العام، حملاتها التموينية المكبرة لضبط جرائم الغش التجاري إنفاذًا لتوجيهات القيادة السياسية بشأن إتخاذ كافة الإجراءات والتدابير اللازمة للحفاظ على صحة المواطنين، ومراقبة الأسواق للمحافظة على استقرار الأسعار وتوافر السلع، ومكافحة جرائم الغش الغذائى، والتحقق من توافر مقومات الصلاحية للسلع.. للمزيد من التفاصيل اضغط هنا.
شاهد| وفد من ضباط حقوق الإنسان يزورون عددا من دور رعاية الأيتام المعاقين
نظَّم قطاع حقوق الإنسان بـ وزارة الداخلية بالتنسيق مع مديرية أمن القاهرة، زيارة لعدد من دور رعاية الأيتام ذوى الإعاقة بنطاق محافظة القاهرة.. للمزيد من التفاصيل اضغط هنا.
15 فدانا.. اندلاع حريق بمزرعة مانجو ورمان في أسيوط.. صور
تمكنت قوات الحماية المدنية ومجلس مدينة ساحل سليم من إخماد حريق اندلع في 15 فدان مانجو ورمان بقرية المطمر.. للمزيد من التفاصيل اضغط هنا.
مكافحة المخدرات بالقاهرة تضبط عاطلين قبل ترويج سمومهما
تمكنت مباحث المخدرات بالقاهرة من ضبط عاطل حال تواجده بمنطقة سكنه بـ الزاوية الحمراء وبحوزته كمية من الحشيش المخدر وزنت 350 جرام ومبلغ مالي 630 جنيه وهاتف محمول.. للمزيد من التفاصيل اضغط هنا.
ضبط 523 هاربًا من أحكام متنوعة و23 قضية تموينية بأسوان
تستكمل الأجهزة الأمنية، بمختلف مدن ومراكز وقرى محافظة أسوان جهودها من خلال شن حملاتها المكبرة اليومية، والتي تستهدف البؤر الإجرامية على مستوى المحافظة لضبط الخارجين عن القانون وبسط يد الأمن فى الشارع الأسواني. . للمزيد من التفاصيل اضغط هنا.
أوهمته بالعمل فى التصدير.. ضبط رجل وزوجته بتهمة النصب على رجل أعمال عربى
نجحت الأجهزة الأمنية فى ضبط أحد الأشخاص وزوجته لقيامهما بالنصب والاحتيال على رجل أعمال يحمل جنسية إحدى الدول العربية والاستيلاء على أمواله بزعم تصدير بضائع له.. للمزيد من التفاصيل اضغط هنا.
حملة للتبرع بالدم بمشاركة ضباط وأفراد قوات الأمن بجنوب سيناء
نظمت مديرية أمن جنوب سيناء بالتنسيق مع قطاع الخدمات الطبية حملة للتبرع بالدم ، شارك فيها الضباط والأفراد والمجندين بإدارة قوات الأمن بشرم الشيخ .. للمزيد من التفاصيل اضغط هنا.
ضبط طبيب قدم أوراق مزورة لمحاولة السفر إلى دولة عربية
نجحت الأجهزة الأمنية من ضبط أحد الأشخاص لتقدمه للحصول على تأشيرة لإحدى الدول العربية باستخدام مستندات مزورة.. للمزيد من التفاصيل اضغط هنا.
خيانة الأمانة | موظف يستولي على مليون و200 ألف جنيه من عهدة في شبرا الخيمة
أمرت نيابة قسم أول شبرا الخيمة بحبس موظف "المسئول عن دفاتر مشروع سيارات السرفيس" بحي غرب شبرا الخيمة أربعة أيام على ذمة التحقيق.. للمزيد من التفاصيل اضغط هنا.
الكاف يشيد بالأمن المصري قبل مواجهة الزمالك وزيسكو باستاد السلام
أشاد مسئولو الكاف بالأمن المصري وجهوده في تأمين مباراة الزمالك وزيسكو يونايتد، فى الجولة الرابعة بدور المجموعات بـ دورى أبطال أفريقيا، التي يتولي تأمينها رجال الشركة الإفريقية للأمن والحراسة المتخصصة في تأمين الفعاليات الرياضية بـ استاد السلام شرق القاهرة.. للمزيد من التفاصيل اضغط هنا.
إصابة أسرة بالاختناق بسبب حرق أخشاب للتدفئة بالغربية
شهدت مدينة زفتى بمحافظة الغربية تعرض أسرة كاملة للاختناق، بعد قيامهم بمحاولة تدفئة المكان بواسطة حرق الأخشاب وتم نقلهم إلي طوارئ مستشفى زفتى العام.. للمزيد من التفاصيل اضغط هنا.
القبض على جزار بـ 14 طربة حشيش وكمية هيروين بالمنيا
القت وحدة مباحث مركز مطاي شمال المنيا القبض على جزار يتاجر في المخدرات حيث ضبط بحوزته كمية كبيرة من الحشيش والهيروين قبل ترويجها علي عملائه.. للمزيد من التفاصيل اضغط هنا.
خلافات على بيع الشاي.. عاطل يقتل آخر بطلق خرطوش في الجيزة
تباشر النيابة العامة، تحقيقاتها في حادث مقتل عاطل على يد آخر بسبب خلافات على اولوية بيع مشروبات بمنطقة فيصل في الجيزة.. للمزيد من التفاصيل اضغط هنا.
اخبار الحوادث
بقيمة مليوني و800 ألف جنيه.. ضبط عاطل بحوزته 40 ألف قرص تامول.. فيديو
نجحت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات فى ضبط أحد العناصر الإجرامية بالبحيرة لمزاولته نشاط إجرامى فى مجال الاتجار بـ الأقراص المخدرة وبحوزته 40 ألف قرص مخدر لـ عقار التامول، وذلك استمرارًا لجهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما جرائم الإتجار فى المواد المخدرة وملاحقة وضبط العناصر الإجرامية القائمة على عمليات تصنيعها وترويجها.. للمزيد من التفاصيل اضغط هنا.
الداخلية: ضبط 157 طن دواجن مفرومة وأعلاف حيوانية وسلع غذائية داخل 3 مصانع
واصلت الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة بالتنسيق مع إدارات وأقسام شرطة التموين وفروعها الجغرافية بمديريات الأمن وقطاع الأمن العام، حملاتها التموينية المكبرة لضبط جرائم الغش التجاري إنفاذًا لتوجيهات القيادة السياسية بشأن إتخاذ كافة الإجراءات والتدابير اللازمة للحفاظ على صحة المواطنين، ومراقبة الأسواق للمحافظة على استقرار الأسعار وتوافر السلع، ومكافحة جرائم الغش الغذائى، والتحقق من توافر مقومات الصلاحية للسلع.. للمزيد من التفاصيل اضغط هنا.
شاهد| وفد من ضباط حقوق الإنسان يزورون عددا من دور رعاية الأيتام المعاقين
نظَّم قطاع حقوق الإنسان بـ وزارة الداخلية بالتنسيق مع مديرية أمن القاهرة، زيارة لعدد من دور رعاية الأيتام ذوى الإعاقة بنطاق محافظة القاهرة.. للمزيد من التفاصيل اضغط هنا.
15 فدانا.. اندلاع حريق بمزرعة مانجو ورمان في أسيوط.. صور
تمكنت قوات الحماية المدنية ومجلس مدينة ساحل سليم من إخماد حريق اندلع في 15 فدان مانجو ورمان بقرية المطمر.. للمزيد من التفاصيل اضغط هنا.
مكافحة المخدرات بالقاهرة تضبط عاطلين قبل ترويج سمومهما
تمكنت مباحث المخدرات بالقاهرة من ضبط عاطل حال تواجده بمنطقة سكنه بـ الزاوية الحمراء وبحوزته كمية من الحشيش المخدر وزنت 350 جرام ومبلغ مالي 630 جنيه وهاتف محمول.. للمزيد من التفاصيل اضغط هنا.
ضبط 523 هاربًا من أحكام متنوعة و23 قضية تموينية بأسوان
تستكمل الأجهزة الأمنية، بمختلف مدن ومراكز وقرى محافظة أسوان جهودها من خلال شن حملاتها المكبرة اليومية، والتي تستهدف البؤر الإجرامية على مستوى المحافظة لضبط الخارجين عن القانون وبسط يد الأمن فى الشارع الأسواني. . للمزيد من التفاصيل اضغط هنا.
أوهمته بالعمل فى التصدير.. ضبط رجل وزوجته بتهمة النصب على رجل أعمال عربى
نجحت الأجهزة الأمنية فى ضبط أحد الأشخاص وزوجته لقيامهما بالنصب والاحتيال على رجل أعمال يحمل جنسية إحدى الدول العربية والاستيلاء على أمواله بزعم تصدير بضائع له.. للمزيد من التفاصيل اضغط هنا.
حملة للتبرع بالدم بمشاركة ضباط وأفراد قوات الأمن بجنوب سيناء
نظمت مديرية أمن جنوب سيناء بالتنسيق مع قطاع الخدمات الطبية حملة للتبرع بالدم ، شارك فيها الضباط والأفراد والمجندين بإدارة قوات الأمن بشرم الشيخ .. للمزيد من التفاصيل اضغط هنا.
ضبط طبيب قدم أوراق مزورة لمحاولة السفر إلى دولة عربية
نجحت الأجهزة الأمنية من ضبط أحد الأشخاص لتقدمه للحصول على تأشيرة لإحدى الدول العربية باستخدام مستندات مزورة.. للمزيد من التفاصيل اضغط هنا.
خيانة الأمانة | موظف يستولي على مليون و200 ألف جنيه من عهدة في شبرا الخيمة
أمرت نيابة قسم أول شبرا الخيمة بحبس موظف "المسئول عن دفاتر مشروع سيارات السرفيس" بحي غرب شبرا الخيمة أربعة أيام على ذمة التحقيق.. للمزيد من التفاصيل اضغط هنا.
الكاف يشيد بالأمن المصري قبل مواجهة الزمالك وزيسكو باستاد السلام
أشاد مسئولو الكاف بالأمن المصري وجهوده في تأمين مباراة الزمالك وزيسكو يونايتد، فى الجولة الرابعة بدور المجموعات بـ دورى أبطال أفريقيا، التي يتولي تأمينها رجال الشركة الإفريقية للأمن والحراسة المتخصصة في تأمين الفعاليات الرياضية بـ استاد السلام شرق القاهرة.. للمزيد من التفاصيل اضغط هنا.
إصابة أسرة بالاختناق بسبب حرق أخشاب للتدفئة بالغربية
شهدت مدينة زفتى بمحافظة الغربية تعرض أسرة كاملة للاختناق، بعد قيامهم بمحاولة تدفئة المكان بواسطة حرق الأخشاب وتم نقلهم إلي طوارئ مستشفى زفتى العام.. للمزيد من التفاصيل اضغط هنا.
القبض على جزار بـ 14 طربة حشيش وكمية هيروين بالمنيا
القت وحدة مباحث مركز مطاي شمال المنيا القبض على جزار يتاجر في المخدرات حيث ضبط بحوزته كمية كبيرة من الحشيش والهيروين قبل ترويجها علي عملائه.. للمزيد من التفاصيل اضغط هنا.
خلافات على بيع الشاي.. عاطل يقتل آخر بطلق خرطوش في الجيزة
تباشر النيابة العامة، تحقيقاتها في حادث مقتل عاطل على يد آخر بسبب خلافات على اولوية بيع مشروبات بمنطقة فيصل في الجيزة.. للمزيد من التفاصيل اضغط هنا.