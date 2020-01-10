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حوادث

بقيمة مليوني و800 ألف جنيه.. ضبط عاطل بحوزته 40 ألف قرص تامول.. فيديو

الجمعة 10/يناير/2020 - 07:32 م
صدى البلد
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مصطفى الرماح - اسلام مقلد
نجحت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات فى ضبط أحد العناصر الإجرامية بالبحيرة لمزاولته نشاط إجرامى فى مجال الاتجار بالأقراص المخدرة وبحوزته 40 ألف قرص مخدر لعقار التامول، وذلك استمرارًا لجهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما جرائم الإتجار فى المواد المخدرة وملاحقة وضبط العناصر الإجرامية القائمة على عمليات تصنيعها وترويجها.

تابعت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات، نشاط أحد العناصر الإجرامية (عاطل – له معلومات جنائية مسجلة – مقيم بدائرة قسم شرطة أول كفر الشيخ) فى مجال الاتجار بالأقراص المخدرة بكميات كبيرة، وترويجها على عملائه مُتخذًا من دائرة مركز شرطة كفر الدوار مسرحًا لمزاولة نشاطه الإجرامي.

عقب تقنين الإجراءات وإتخاذ كافة التدابير الأمنية بالتنسيق مع قطاع الأمن العام ومديرية أمن البحيرة، تم إستهدافه وضبطه حال تواجده بالقرب من الطريق الدولى بدائرة مركز شرطة كفر الدوار (بمحافظة البحيرة) وبحوزته (40000 قرص مخدر لعقار التامول - مبلغ مالى - هاتف محمول) وبمواجهته إعترف بنشاطه الإجرامى، وحيازته للأقراص المخدرة بقصد الإتجار.

هذا وتقدر قيمة المضبوطات من الأقراص المخدرة بحوالى مليوني و800 ألف جنيه، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.
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