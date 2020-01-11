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قائد بالجيش الليبي: المليشيات الإرهابية تلفظ أنفاسها الأخيرة .. فيديو

السبت 11/يناير/2020 - 12:03 ص
الجيش الليبي
الجيش الليبي
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عمرو ممدوح
قال العميد خالد المحجوب، مدير التوجيه المعنوي بالجيش الوطني الليبي، إن الرئيس التركي، رجب أردوغان أعلن عن إرسال مستشارين وجنرالات إلى ليبيا لقيادة المعارك.

وأضاف المحجوب، في مداخلة هاتفية مع الإعلامي رامي رضوان، مقدم برنامج «مساء دي ام سي» المذاع على فضائية «دي ام سي» أن العناصر التركية موجودة على الأراضي الليبية منذ فترة، ويعمل الجيش الوطني على محاربتها.

وأشار مدير التوجيه المعنوي بالجيش الوطني الليبي، إلى أن الجيش يتقدم باتجاه مدينة مصراتة، وسيتم محاصرة المدينة.

وأوضح مدير التوجيه المعنوي بالجيش الوطني الليبي، أنه من الممكن في وقت قريب الدخول إلى طرابلس، والقضاء على ما تبقى بها من مليشيات في أي لحظة، مشيرا إلى أن لمصر دورا كبيرا شعبا وقيادة من أجل الشعب الليبي لتحقيق الاستقرار.

وأكد العميد خالد المحجوب، أنه تم إحضار عدد كبير من المليشيات من سوريا، بعد تحقيق خسائر كبيرة في صفوف الميليشيات بليبيا، مشيرا إلى الميليشيات الإرهابية المسلحة تلتقط آخر أنفاسها في طرابلس.

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