فرج عامر: حسام حسن قد يبقى مع سموحة.. ولم نفاوض أي مدرب لخلافته

أكد المهندس فرج عامر ، رئيس نادي سموحة ، أنه لم يتم التفاوض مع أي مدرب لخلافة حسام حسن في منصب المدير الفني للنادي السكندري.



يذكر أن كابتن حسام حسن قد أعلن رحيله عن تدريب نادي سموحة بعد المباراة السابقة للفريق



وقال فرج عامر في تصريحات تليفزيونية لبرنامج الماتش عبر قناة صدى البلد:"رحيل حسام حسن كان مفاجئًا لنا، لا ولم نتمنى رحيله هو وجهازه ، تفاجئنا بقرار رحيله ، وأصر على هذا القرار ، نتمنى أن ننتصر في المباراة القادمة أمام حرس الحدود ، ليتواجد بعض الأمل لبقاء حسام ، قد يبقى إذا انتصرنا في المباراة القادمة."



وأضاف فرج عامر :" لدي أمل في بقاء حسام حسن، لم نتفاوض مع أي مدرب لخلافة حسام حسن نهائيًا، وأتحدى أي مدرب يخرج ليقول أنني فاوضته لتدريب سموحة."



ويلاقي اليوم نادي سموحة ، نظيره حرس الحدود ، في الثانية والنصف عصرًا ، ضمن منافسات الجولة الثالثة عشر من الدوري المصري.