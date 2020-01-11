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تعليم

فيديو إرشادي لمساعدة طلاب 2 ثانوي إلى التعامل مع امتحانات التابلت

السبت 11/يناير/2020 - 08:37 ص
امتحانات 2 ثانوي
امتحانات 2 ثانوي
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ياســــمين بدوي
نشر الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك" فيديو مبسطا لطلاب 2 ثانوي، للإجابة عن جميع الاستفسارات المتكررة الخاصة بـ الامتحانات الإلكترونية.

وقد أكد هذا الفيديو أنه على طلاب 2 ثانوي مراجعة المنهج كله ليلة الامتحان للتأكد من تغطية جميع مواضيعه، ثم التأكد من شحن جهاز التابلت شحنا كاملا.

وأوضح الفيديو أنه لابد أن يكون التابلت متصلا بالواي فاي الموجود في المدرسة، ولدخول صفحة الامتحان داخل اللجنة، يقوم الطالب بالضغط على أيقونة منصة الامتحان على الشاشة الرئيسية للتابلت.

وشدد الفيديو على أن المدارس الثانوية تتولى مهمة توزيع اسم المستخدم وكلمة المرور الخاصة بالدخول على منصة الامتحان الإلكتروني على كل طالب في 2 ثانوي قبل الامتحان.


وأكد الفيديو أنه لابد أن يتاكد الطالب من إدخال اسم المستخدم وكلمة المرور بشكل صحيح لضمان الدخول على منصة الامتحان، وعلى الطالب أن يدخل بعد ذلك كود الجلسة المكون من 9 أرقام في موعد بداية الامتحان لتحميل الامتحان، علما بأن كل امتحان له كود خاص ومختلف عن باقي المواد.

ولفت الفيديو إلى أنه يمكن للطالب مراقبة الوقت الخاص بالامتحان، من خلال العداد الذي سيظهر أمام الطالب أعلى شاشة الامتحان، مع التأكيد على أن هذا العداد سيتحول لـ اللون الأحمر في آخر 5 دقائق من الامتحان، ويمكن للطالب التحكم في طريقة عرض الامتحان على التابلت سواء بشكل عرضي أو بشكل طولي من خلال شريط الأدوات الموجود على الشاشة، كما يمكن من خلال شريط الأدوات تغيير حجم الخط وتغيير لون خلفية الشاشة وإظهار الأسئلة التي لم يجب عنها الطالب.

وفي حالة وجود أي مشكلة في تحميل الامتحان لابد من الاستعانة بالمراقب الموجود في اللجنة لحل المشكلة .
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