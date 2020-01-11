بعد اعتراف إيران بإسقاط الطائرة المنكوبة.. أول رد من الرئيس الأوكراني

طالب الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي بتعويضات بعد اعتراف إيران بإسقاط الطائرة المنكوبة عن طريق الخطأ.





وأعرب الرئيس الإيراني حسن روحاني عن "أسفه الشديد" لتسبب بلاده في عملية إسقاط الطائرة الأوكرانية التي راح ضحيتها 176 شخصا.





وقال روحاني في تغريدة على صفحته في موقع التواصل الاجتماعي "تويتر": "خلص تحقيق للقوات المسلحة إلى أنه لسوء الحظ أدت الصواريخ التي أطلقت بسبب خطأ بشري إلى كارثة مروعة للطائرة الأوكرانية ومقتل 176 شخصا بريئا، وسيستمر التحقيق في أسباب هذه المأساة الكبيرة والخطأ الذي لا يغتفر".





وأضاف: "إن جمهورية إيران تأسف بشدة لهذا الخطأ الكارثي"، مقدما تعازيه لعائلات الضحايا.





وأعلنت إيران اليوم السبت أن الطائرة الأوكرانية أسقطت في إيران "عن غير قصد"، يوم الأربعاء الماضي، وذلك نتيجة "خطأ بشري".





وقال التلفزيون الرسمي نقلا عن بيان عسكري، إن الطائرة الأوكرانية أسقطت في إيران بعد أن حلقت قرب منطقة عسكرية حساسة.



