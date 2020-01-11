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اقتصاد

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وزير الإسكان: جار الانتهاء من تنفيذ 1080 وحدة بـ دار مصر في مدينة بدر

السبت 11/يناير/2020 - 10:23 ص
صدى البلد
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آمنة عبدالعظيم
صرح الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، بأنه تم وجارٍ الانتهاء من تنفيذ 1080 وحدة سكنية (45 عمارة) بالمرحلتين الأولى والثانية، بمشروع "دار مصر" للإسكان المتوسط، بالحي المتميز، بمدينة بدر، وجارٍ استلام 24 عمارة بالمرحلة الثانية للمشروع بالحي المتميز.

وأضاف وزير الإسكان: جارٍ الانتهاء من تنفيذ 1272 وحدة (53 عمارة) بالمرحلة الأولى بمشروع "سكن مصر" بمنطقة الامتداد الشرقي، وجارٍ تنفيذ 9024 وحدة (376 عمارة) بالمرحلة الثانية للمشروع، بمنطقة الامتداد الشرقي، بالمدينة.

وأوضح المهندس عمار مندور، رئيس جهاز تنمية مدينة بدر، أنه جارٍ تنفيذ 8424 وحدة سكنية (351 عمارة) بمشروع "الإسكان الاجتماعى" بمنطقة الامتداد الشرقي، وتم وجارٍ طرح وإسناد تنفيذ 32424 وحدة (1351 عمارة).

وأشار رئيس جهاز مدينة بدر، إلى أنه تم استلام 5 مراكز طبية بمناطق مختلفة ومن ضمنها مركز طبى للتأمين الصحي، وجارٍ تنفيذ 7 مراكز طبية ووحدة صحية بمناطق مختلفة بالمدينة، وتم افتتاح وتشغيل مدرسة تحيا مصر للتعليم الأساسي، ومدرسة طلعت حرب للتعليم الفندقي، وجارٍ تنفيذ 8 مدارس بمناطق مختلفة بالمدينة، وتم الانتهاء من رفع كفاءة نقطة الشرطة بحي الأمل، والانتهاء من تنفيذ وحدة فيش جنائي بقسم شرطة الحي الثالث، وجارٍ تخصيص مجمع خدمات شرطية على مساحة 11 فدانًا على طريق الروبيكى، مضيفًا أنه تم تشغيل 20 سيارة نقل داخلي وخارجي لمناطق (الجيزة – السلام – رمسيس)، وتم تشغيل خطوط نقل للأقاليم ومحافظات الصعيد من خلال التعاون مع السوبر جيت.
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