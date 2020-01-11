تعليم القليوبية: انتظام منظومة امتحانات التابلت بالمدارس الثانوية

أعلن طه عجلان وكيل وزارة التربية والتعليم بالقليوبية، عن انتظام سير امتحانات طلاب الصف الثانوى الثانوى بمدارس المحافظة عن طريق التابلت على المنصة الإلكترونية للامتحانات؛ مؤكدا أنه لا يوجد خلل بأي مدارس عدا حالات فردية لبعض الطلاب الذين تعذر دخولهم على المنصة عبر أجهزة التابلت وتم تحرير محاضر إثبات حالة وأداء الامتحان ورقيا.





وأضاف أنه تم الانتهاء من جميع الاستعدادات لإنطلاق امتحانات الصفين الأول والثانى الثانوى على النظام الجديد المقرر لها اليوم السبت حيث يؤدى 38373 طالب وطالبة بالصف الأول الثانوى بجميع مراحله و38147 طالب وطالبة بالصف الثانى الثانوى الامتحانات مسجلين جميعهم على المنظومة وبلغ إجمالى عدد المدارس التى يؤدى بها الطلاب الامتحان اليوم 131 مدرسة حكومية ورسمية و36 مدرسة خاصة.





وأشار إلى أن طلاب الصف الأول الثانوى سيؤدون الامتحانات ورقيا بامتحانات وضعها الموجهين الأوائل للمواد الدراسية بالإدارات التعليمية وفق الضوابط المرسلة للتوجيهات العمومية بالمديرية من الوزارة كما يؤدى طلاب الصف الثانى الامتحان إلكترونيا عبر جهاز التابلت.









ولفت إلى أنه تم تشكيل لجان لمتابعة الامتحانات بالمدارس التابعة للإدارات والتأكيد على أهمية سير أعمال الامتحانات وفق القواعد المنظمة لذلك الشأن إلى جانب مخاطبة الجهات الأمنية لاتخاذ الإجراءات اللازمة والتنسيق معهم قبل انطلاق الامتحانات لتأمين سيرها.



