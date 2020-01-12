لمساعدة السيدات من الأيتام وكبار السن.. تدشين مؤسسة عظيمات مصر

كشفت النائبة غادة عجمى، عضو لجنة العلاقات الخارجية بالبرلمان عن تدشين المؤسسة التنموية "عظيمات مصر" بمقرها فى مدينة نصر، والتى تستهدف مساعدة السيدات من الأيتام وكبار السن ومن فى مرحلة الشيخوخة، بالإضافة إلى اهتمامها بتوعية السيدات بتنظيم الأسرة.



وأشارت عجمى فى تصريحات خاصة لـ"صدى البلد" إلى أن المؤسسة تستهدف تنظيم مبادرات صحية للسيدات وفتح المجال للتدريب اليدوى للفتيات والسيدات ، لمساعدتهم فى توفير فرص عمل لهن.



كما أوضحت عضو لجنة العلاقات الخارجية بالبرلمان أن المؤسسة تضم 24 لجنة كلا منها له تخصص ومسئول عنها نائب وأثنين وأمين سر بهدف تنظيم العمل الجماعي داخل المؤسسة.



وتابعت : المؤسسة تضم 5 نائبات وهم النائبة غادة عجمى والنائبة سحر عتمان والنائبة شادية ثابت والنائبة هالة مستكلى والنائبة إيناس عبد الحليم ، بالإضافة إلى سيدة الأعمال جيهان مديح والدكتورة منى عبد الله ومنة الله احمد الحسينى.



وقالت إننا نسعى خلال الفترة المقبلة لإفتتاح مشروع لإنشاء مدرسة صناعية حرفية للشباب من أبناء عظيمات مصر لتدريبهم ، بهدف الهجرة خارج مصر بشكل شرعي وتوفير منح أجنبية لهم.

