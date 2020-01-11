أحمد شوبير يفجر مفاجأة بشأن مفاوضات الأهلى مع نجم أسوان

فجر الإعلامي أحمد شوبير مفاجأة بشأن لاعب نادى أسوان محمد الصباحي وحقيقة المفاوضات مع اللاعب من جانب بعض أندية الدوري الممتاز.





وقال" أحمد شوبير " ، في تدوينة عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي " تويتر ": "الأهلي لم يفاوض أسوان لضم الصباحي فاللاعب مرتبط بعقد مع أسوان موسمين آخرين، سموحة طلب رسميا ضم اللاعب وأسوان طلب 10 ملايين جنيه، نادي إنبي استفسر عن موقف اللاعب لكنه لم يتقدم بعرض حتي الان .. هذه حكاية محمد الصباحي " .



