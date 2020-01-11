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برلمان

برلمانية تطالب بالاستفادة من خبرات المصريين فى الخارج بمجالات التعليم والصحة

السبت 11/يناير/2020 - 01:40 م
النائبة غادة عجمى
النائبة غادة عجمى ، عضو لجنة العلاقات الخارجية بالبرلمان
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معتز الخصوصى
أشادت النائبة غادة عجمى ، عضو لجنة العلاقات الخارجية بالبرلمان باجتماع السفيرة نبيلة مكرم، وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، وأعضاء مبادرة "تواصل" التي تضم مجموعة من الأطباء المصريين العاملين في الخارج، وذلك لبحث إنشاء مدينة طبية عالمية على أرض مصر.

وأشارت عجمى فى تصريحات خاصة لـ"صدى البلد" إلى أننا سبق وأن نادينا بالاستفادة من الخبرات العلمية والعملية للمصريين فى الخارج ونشكر وزيرة الهجرة على هذه الخطوة الرائعة،متمنية أن يساهم المصريون فى الخارج من خلال خبراتهم فى إفتتاح مشروعات استثمارية وتقديم أفكار جديدة نستفاد بها فى جميع المجالات.

وأوضحت عضو لجنة العلاقات الخارجية بالبرلمان أن إنشاء هذه المدينة الطبية العالمية يعتبر بمثابة خطوة إلى الإمام وذلك لتوفير أطباء مصريين لديهم خبرات عالمية يمكن الاستفادة من إمكانياتهم واستثماراتهم فى بلدهم،مشيرا إلى أن مصر سبق لها أن استعانت بعلماء فى مجال الطاقة الشمسية.

وطالبت بضرورة الاستفادة من خبرات المصريين فى الخارج بمجالات أخرى منها التعليم والصحة، مما يسهم فى تشغيل أكبر عدد ممكن من الشباب.

وكان الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، قد عقد اجتماعًا مع السفيرة نبيلة مكرم، وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، وأعضاء مبادرة "تواصل" التي تضم مجموعة من الأطباء المصريين العاملين في الخارج، وذلك لبحث إنشاء مدينة طبية عالمية على أرض مصر، يشرف عليها مجموعة أطباء مصريون يعملون في دول مختلفة حول العالم، وذلك بهدف المساهمة في تطوير الخدمة الطبية والعلاجية التي تستهدفها الدولة المصرية خلال المرحلة القادمة، وجعل مصر واجهة علاجية عالمية يقصدها الجميع من كل أنحاء العالم. 

وفي مستهل الاجتماع، أكد رئيس الوزراء أن الدولة المصرية حريصة على تقديم التسهيلات والتيسيرات تجاه كافة أنواع الاستثمار، كما أنها تولي اهتماما خاصا للمستثمرين المصريين العاملين بالخارج، حيث تتيح أمامهم الفرص المختلفة لاستثمار جاد في وطنهم، مشيدًا بمهارة وكفاءة الطبيب المصري التي ساهمت في عمله بكبريات المؤسسات الطبية حول العالم. كما وجّه الشكر لأعضاء مبادرة "تواصل" لحرصهم على نقل خبراتهم الطبية والعلمية إلى مصر.
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