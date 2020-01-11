بعد مكالمة نصر لـ أريمو.. الاتحاد الأفريقي لليد ينهى أزمة إقامة الفراعنة فى تونس

صرح المهندس هشام نصر رئيس اتحاد كرة اليد أن رجال المنتخب الوطني استعدوا جيدا لخوض غمار منافسات بطولة أمم إفريقيا التي ستنطلق بعد ثلاثة أيام بتونس والمؤهلة لأولمبياد طوكيو مشيرا إلى أن مجلس إدارة الاتحاد اختار المدرب الإسباني باروندو الذي حصل على جائزة أفضل مدرب في العالم من الاتحاد الدولي للعام الماضي لقيادة منتخب مصر في البطولة الإفريقية.





وأوضح رئيس ا لاتحاد أن مكالمته مع رئيس الاتحاد الإفريقي لكرة اليد منصور أريمو بشأن إقامة منتخب مصر في تونس بمدينة الحمامات التي تبتعد ٧٥ كيلو ذهابا ومثلهم إيابا عن ملعب المباريات في رادس مما يخل بمبدأ تكافؤ الفرص مقارنة بإقامة بعض المنتخبات الأخرى تبتعد دقائق معدودة عن إستاد رادس أتت بثمارها بعد قرار الإتحاد الإفريقي بإقامة جميع المنتخبات الـ ١٧ المشاركة في البطولة في مدينة الحمامات دون استثناء .





وقال نصر إن النسخة المقبلة من أمم إفريقيا هي الأصعب عن مثيلاتها السابقة ليس فقط بسبب أن منتخب تونس حامل لقب البطولة الماضية يلعب وسط أرضه وملعبه المفضل باستاد رادس وأمام جماهيره ولكن أيضا لصعود منتخبات قوية في البطولة أظهرت قوتها في الفترة الأخيرة مثل منتخب أنجولا والجزائر والمغرب والمفاجآت قد تكون حاضرة في ظل صعوبة المواجهات المقبلة.





وأضاف نصر أن منتخب مصر استفاد جيدا للبطولة بعشرة مباريات دولية منهم ٦ مباريات مع البرتغال والسويد وصربيا و٤ مباريات مع منتخبا السعودية والعراق ومعسكرين خارجيين بالسويد وصربيا موضحا أن خطة الاتحاد لمونديال ٢٠٢١ الذي تستضيفه مصر أن يخوض كل لاعب في المنتخب ٣٠ مباراة دولية حتي تاريخ بدء البطولة لإكتساب الخبرة الدولية في مواجهة المنتخبات الكبيرة في عالم اللعبة.



