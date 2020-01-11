بـ أسورة الثعبان.. ياسمين صبرى بإطلالة أنيقة.. والجمهور: بكام ؟

نشرت الفنانة ياسمين صبري صورة جديدة عبر صفحتها الرسمية لموقع الصور والفيديوهات انستجرام.



تألقت الفنانة ياسمين صبرى بإطلالة انيقة ومميزة خطفت بها الانظار، مرتدية بليزر باللون الاسود، وظهرت بماكياج صاخب، حيث انهالت تعليقات متابعيها حول مدى اعجابهم الشديد بملامحها الجميلة والرقيقة.



واعتمدت على ارتداء بعض المجوهرات التى زادت من أناقتها وجمالها ، منها اسورة تأخذ شكل الثعبان وهو ماعلق عليه متابعوها :" بكام؟".



وظهرت ياسمين صبري بالآي لاينر بخط عريض، فيما اختارت الآي شادو اللامع، مع أحمر الشفاه باللون الروز اللامع.



