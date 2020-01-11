بعد الخسارة من الزمالك.. بعثة زيسكو تغادر القاهرة مساء اليوم

تغادر بعثة فريق زيسكو الزامبي في العاشرة مساء اليوم السبت ويصاحب البعثة نبيل عبدالفتاح مدير العلاقات العامة بالنادي.



و يغادر طاقم تحكيم مباراة الزمالك وزيسكو في التاسعة مساء اليوم ومراقب اللقاء الصومالي في الثانية عشر بعد منتصف الليل.



وكان الزمالك قد حقق الفوز على بطل زامبيا بهدفين نظيفين لأشرف بن شرقي ومصطفى محمد في الجولة الرابعة لدوري المجموعات الإفريقي ورفع رصيده إلى النقطة السابعة محتلا المركز الثاني في المجموعة الأولى.

