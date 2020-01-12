ضعي قطرات من الفانيليا السائلة فى دولابك وشاهدي ماذا يحدث

نصحت خبيرة الاقتصاد المنزلى هبة محمد ربات البيوت بوضع بعض من قطرات الفانيليا السائلة فى الدولاب بهذه الحيلة وملاحظة ماذا يحدث.



حيلة عجيبة لوضع الفانيليا فى الدولاب :

قالت خبيرة الاقتصاد المنزلي إننا يمكننا وضع بعض قطرات من الفانيليا السائلة فى الدولاب بهذه الطريقة وهى عبارة عن وضع قطعة من الإسفنج في برطمان، وإضافة قطرات من الزيت العطري المفضل لكِ عليها مع بعض قطرات من الفانيليا السائلة، وأغلقي البرطمان جيدًا، ثم اثقبي الغطاء عدة ثقوب حتى تنتشر الرائحة في الدولاب وعلى الملابس.



وأكدت خبيرة الاقتصاد أن هذا المعطر للملابس بداخل الدولاب يعتبر بمثابة معطر للملابس ومعقم لها يمنع تسلل الحشرات إليها .