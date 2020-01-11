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تعليم

حجازي خلال تكريمه بالمعلمين: المعلم أساس التطوير ونسعى لرفع مكانته المادية

السبت 11/يناير/2020 - 10:36 م
محمود حجازي خلال
محمود حجازي خلال تكريمه بنقابة المعلمين
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شيماء مجدي

شارك الدكتور رضا حجازي نائب وزير التربية والتعليم، والتعليم الفني لشئون المعلمين وخلف الزناتي نقيب المعلمين ورئيس اتحاد المعلمين العرب في الحفل الذي نظمته نقابة المعلمين الفرعية بجنوب القاهرة لتكريم عدد من الرموز النقابية والقيادات التعليمية، وذلك بمقر النقابة العامة للمهن التعليمية.

وهنأ الزناتي خلال كلمته الدكتور رضا حجازي وأشاد بما يتمتع به من علم وفير وخلق رفيع ومهارات تؤهله لتولي ذلك المنصب الذي يعتبر حلقة الوصل بين وزارة التربية والتعليم والمعلمين، من أجل وضع حلول أفضل تليق بوضع ومكانة المعلمين وما يقدمونه من رسالة سامية.


واستعرض نقيب المعلمين خلال كلمته جهود المجلس الحالي للنقابة في الخدمات والأنشطة المقدمة لأعضاء النقابة وصندوق الزمالة ومنها زيادة الميزة التأمينية من 13 الى 23 ألف جنيه خلال 4 سنوات فقط بعد جمود استمر 15 عاما دون زيادة مع رفع مبلغ القرض الحسن أيضًا ليصبح 15 ألف جنيه تصرف للمعلم بدون فائدة وتسدد على 60 شهرا بدلًا من 5 آلاف جنيه كانت تسدد على 3سنوات، مشيرًا الى استحداث ميزة تأمينية تكافلية تصرف لأول مرة في تاريخ صندوق الزمالة لأصحاب الأمراض المستعصية بقيمة 20 ألف جنيه، موضحًا أنه تم الصرف لــ 700 عضو حتى الآن بقيمة 14 مليون جنيه.

وأوضح الزناتي أن النقابة هي بيت المعلمين ومنبرهم في التواصل مع جميع الكيانات والمؤسسات.

ومن جانبه هنأ الدكتور رضا حجازي خلف الزناتي لفوزه برئاسة اتحاد المعلمين العرب للمرة الثانية على التوالي رافعًا اسم مصر خفاقًا لتعود اليها مكانتها في المقدمة بين الأمم.

وقال نائب وزير التعليم لشئون المعلمين إنه يعتز ويفتخر بمهنة التدريس التي عمل بها لفترة كبيرة، بما يجعله يشعر بما يقاسيه المعلمون من هموم وعراقيل والتي تغلبت النقابة على الكثير منها وهي بصدد توفير وزيادة الخدمات المقدمة لأعضائها، مستنكرًا وقائع التطاول على المعلمين أو الانتقاص من كرامتهم من خلال التعدي عليهم سواء من الطلاب او أولياء الأمور معلنًا عن إجراءات جديدة للتصدي لمثل تلك الحالات عن طريق تعديل لائحة الانضباط المدرسية.

ولفت حجازي أن المعلم هو من سيستفيد بتطوير منظومة التعليم ويجب رفع كفاءته المادية والمعنوية حتى يصبح جاهزًا للتفاعل مع ذلك التطوير، مشيرًا الى ضرورة امتلاك المعلمين للمهارات التي تمكنهم من أن يكونوا فاعلين في العملية التعليمية، متوجهًا في نهاية كلمته بالشكر لنقيب المعلمين وجميع أعضاء هيئة المكتب.

وتوجه إبراهيم الشبكشي نقيب معلمي جنوب القاهرة بالتهنئة لخلف الزناتي على فوزه برئاسة اتحاد المعلمين العرب والدكتور رضا حجازي لتوليه منصب نائب وزير التربية لشئون المعلمين وقدم لهما درع النقابة الفرعية للمعلمين بجنوب القاهرة كما قام بتكريم أعضاء مجلس إدارة صندوق الزمالة لما قدموه من جهود غير مسبوقة لخدمة أعضاء الصندوق.

وفي نهاية الحفل كرم " الزناتي" الدكتور رضا حجازي، واحمد محمد المراغي مدير مكتب رئيس نائب وزير التربية والتعليم لشئون المعلمين، ومحمد عبد الله امين عام نقابة المهن التعليمية، والقيادات النقابية: محمد حسين جمعة، والسيد على ومحمد السيد وسيد محمد ادم وحمادة النقيب، اعضاء مجلس إدارة صندوق الزمالة وماهر علي مدير الصندوق.
حجازي خلال تكريمه بالمعلمين: المعلم أساس التطوير ونسعى لرفع مكانته المادية
حجازي خلال تكريمه بالمعلمين: المعلم أساس التطوير ونسعى لرفع مكانته المادية
حجازي خلال تكريمه بالمعلمين: المعلم أساس التطوير ونسعى لرفع مكانته المادية
حجازي خلال تكريمه بالمعلمين: المعلم أساس التطوير ونسعى لرفع مكانته المادية
حجازي خلال تكريمه بالمعلمين: المعلم أساس التطوير ونسعى لرفع مكانته المادية
حجازي خلال تكريمه بالمعلمين: المعلم أساس التطوير ونسعى لرفع مكانته المادية
حجازي خلال تكريمه بالمعلمين: المعلم أساس التطوير ونسعى لرفع مكانته المادية
حجازي خلال تكريمه بالمعلمين: المعلم أساس التطوير ونسعى لرفع مكانته المادية
حجازي خلال تكريمه بالمعلمين: المعلم أساس التطوير ونسعى لرفع مكانته المادية
حجازي خلال تكريمه بالمعلمين: المعلم أساس التطوير ونسعى لرفع مكانته المادية
حجازي خلال تكريمه بالمعلمين: المعلم أساس التطوير ونسعى لرفع مكانته المادية
حجازي خلال تكريمه بالمعلمين: المعلم أساس التطوير ونسعى لرفع مكانته المادية
حجازي خلال تكريمه بالمعلمين: المعلم أساس التطوير ونسعى لرفع مكانته المادية
حجازي خلال تكريمه بالمعلمين: المعلم أساس التطوير ونسعى لرفع مكانته المادية
حجازي خلال تكريمه بالمعلمين: المعلم أساس التطوير ونسعى لرفع مكانته المادية
حجازي خلال تكريمه بالمعلمين: المعلم أساس التطوير ونسعى لرفع مكانته المادية
حجازي خلال تكريمه بالمعلمين: المعلم أساس التطوير ونسعى لرفع مكانته المادية
حجازي خلال تكريمه بالمعلمين: المعلم أساس التطوير ونسعى لرفع مكانته المادية
حجازي خلال تكريمه بالمعلمين: المعلم أساس التطوير ونسعى لرفع مكانته المادية
حجازي خلال تكريمه بالمعلمين: المعلم أساس التطوير ونسعى لرفع مكانته المادية
حجازي خلال تكريمه بالمعلمين: المعلم أساس التطوير ونسعى لرفع مكانته المادية
حجازي خلال تكريمه بالمعلمين: المعلم أساس التطوير ونسعى لرفع مكانته المادية
حجازي خلال تكريمه بالمعلمين: المعلم أساس التطوير ونسعى لرفع مكانته المادية
حجازي خلال تكريمه بالمعلمين: المعلم أساس التطوير ونسعى لرفع مكانته المادية
حجازي خلال تكريمه بالمعلمين: المعلم أساس التطوير ونسعى لرفع مكانته المادية
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