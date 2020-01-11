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توك شو

وزير البترول: سددنا 80% من المديونيات ويتبقى 900 مليون فقط

السبت 11/يناير/2020 - 10:52 م
المهندس طارق الملا
المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية
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قسم التوك شو
أكد المهندس طارق الملا، وزير البترول والثروة المعدنية، أن 30 يونيو أنقذت قطاع البترول، فى ظل حالة الاستقرار الأمنى والسياسى وتحسن الأمور الاقتصادية التى تبعت تلك الفترة.

وأضاف طارق الملا، خلال تصريحات تليفزيونية، أن الشركات الأجنبية خفضت استثماراتها فى قطاع الاستكشافات وأعمال الحفر بعد عام 2011، مع انتشار ظاهرة تهريب المنتجات البترولية خارج الحدود.

وأشار وزير البترول، إلى أن جزء من انقطاعات الكهرباء عامى 2012 و2013، كان يرجع للعجز فى توفير احتياجات البلاد من الغاز وخاصة فى محطات الكهرباء، بالإضافة لمشكلات محطات الكهرباء من ناحية الصيانة، بجانب غياب الاستقرار الأمنى خلال تلك الفترة.

وأوضح وزير البترول أن المديونيات كانت 6.3 مليار دولار منذ 2013، وانخفضت إلى 900 مليون دولار الآن، قائلًا: "سدّدنا مديونياتنا بنظام الجدولة وكانت بشرط استمرار الإنتاج، ودفعنا 80% من المتأخرات، ويتبقى مديونيات أقل من 900 مليون دولار".

وأكد أن دائرة العمل الآن بدون أى أعباء إضافية واعتمدنا على اتفاقياتنا مع الشركاء الاستراتيجيين، مشيرًا إلى أن مديونية القطاع تجاه الشركاء الأجانب وصلت لـ 6.3 مليار دولار أوائل 2013.
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