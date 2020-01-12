وزير البترول: التوقيع على ميثاق شرق المتوسط كمنظمة دولية في هذا الموعد

قال المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية، إننا مركز إقليمي للغاز ولدينا بنية تحتية ومحطات إسالة، ولدينا شبكة خطوط أنابيب تربط شمال وجنوب وشرق وغرب البلاد".



وأضاف طارق الملا في تصريحات تليفزيونية:" مصر أطلقت مبادرة بإنشاء منتدى غاز دول شرق المتوسط بهدف التكامل والتعاون لتعظيم الاستفادة من غاز المتوسط، مشيرًا إلى أنه تم عقد اجتماعين لمنتدى شرق المتوسط وسيتم الاجتماع فى 16 يناير المقبل للتوقيع بالأحرف الأولى على ميثاق إنشاء المنتدى كمنظمة دولية.



وأشار إلى أنه اتفاق خط أنابيب من قبرص إلى مصر لتسهيل الغاز وإعادة تصديره، مضيفًا :"من حق كل دولة تأمين مصادر الطاقة الخاصة بها، ومصر تتطلع للعب دور أكبر فى الاستثمار بقطاع الغاز العالمى".



وأوضح أن أوروبا تضع مصر كأحد البدائل لتأمين مصادر الطاقة لاسيما بفضل محطات الإسالة.