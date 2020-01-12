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أحمد موسى محذرا: إيران ستهدد كل دول العالم بالسلاح النووي

الأحد 12/يناير/2020 - 01:58 ص
أحمد موسى
أحمد موسى
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هاني حسين
قال الإعلامي أحمد موسى، إنه في حال امتلاك إيران أي سلاح نووي سوف تهدد كل دول العالم، مشيرا إلى أن أي دولة ستدخل في خلاف مع إيران سيكون الرد من طهران الضرب بالنووي.

وأضاف الإعلامي أحمد موسى في برنامجه "على مسئوليتي " المذاع على قناة " صدى البلد"، أن إيران دولة ضعيفة وهشة ولا نعرف من المسيطر على منظومة السلاح والصواريخ، متابعا: "شركات طيران عالمية كثيرة سوف تلغى رحلاتها إلى طهران".

وأوضح موسى: "إيران سوف تدفع تعويضات هائلة تتجاوز 2 مليار دولار، ومن المتوقع ان يعقد مجلس الأمن جلسة لاتخاذ إجراءات عقابية ضد إيران وتشكيل لجنة تحقيق دولية للتحقيق في أسباب استهداف الطائرة الاوكرانية ".

وتابع أحمد موسى:" لم يتحدث أحد مسبقا عن ضرب إيران للطائرة الأوكرانية بصاروخ وكنت أول من تحدث عن ضرب الطائرة الأوكرانية بصاروخ ".

وأردف أحمد موسى:" في إيران هناك أكثر من فصيل يتخذ القرارات، ويوم الأربعاء الماضي أكدت أن حطام الطائرة كان على مساحة 3 كيلو متر، وهذا يؤكد أنه تم استهداف الطائرة بصاروخ مما أدى إلى انتشار الحطام على مساحة 3 كيلو.
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