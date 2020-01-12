أسباب غير متوقعة لـ الإصابة بسرطان عنق الرحم .. فيديو

قال الدكتور أحمد السيد استشاري تأخر الحمل والحقن المجهري، إن سرطان عنق الرحم من اكثر السرطانات التي تصيب السيدات، لكنه يمكن الشفاء منه قبل ان يتحول لمرض في الجسم، عن طريق اكتشافه مبكرًا في المراحل الأولى.
وكشف في تصريحات خاصة لـ "صدى البلد"، عن أسباب سرطان عنق الرحم:
- التدخين.
- العلاقات المتعددة حيث تتزوج السيدة أكثر من مرة عند حدوث الانفصال.
- بداية الحياة الزوجية في سن مبكر.
وتابع أنه يجب على السيدات المتابعة والكشف المبكر، من سن 25 عاما، وحتى 49 عاما ولابد أن تجرى فحوصات كل 3 سنوات، ومن 50 إلى 65 عاما تجرى الفحوصات الطبية كل 5 سنوات.
وكشف في تصريحات خاصة لـ "صدى البلد"، عن أسباب سرطان عنق الرحم:
- التدخين.
- العلاقات المتعددة حيث تتزوج السيدة أكثر من مرة عند حدوث الانفصال.
- بداية الحياة الزوجية في سن مبكر.
وتابع أنه يجب على السيدات المتابعة والكشف المبكر، من سن 25 عاما، وحتى 49 عاما ولابد أن تجرى فحوصات كل 3 سنوات، ومن 50 إلى 65 عاما تجرى الفحوصات الطبية كل 5 سنوات.