بعد اشتعال التظاهرات .. ترامب يوجه مطالب للحكومة الإيرانية

وجه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عددا من الرسائل للنظام الإيراني، تعليقا على عودة المظاهرات في طهران.



وقال ترامب على تويتر باللغة الفارسية والإنجليزية:"ينبغي على الحكومة الإيرانية السماح لجماعات حقوق الإنسان بالمراقبة والإخبار بالحقيقة من الأرض خلال تظاهرات الشعب الإيراني".



وأضاف:"لا يمكن أن تكون هناك مذبحة أخرى للمتظاهرين السلميين، أو قطع للإنترنت. العالم يشاهد".



وقال ترامب في تغريدة سابقة:"إلى الشعب الإيراني الشجاع.. لقد وقفت معكم منذ وصولي للرئاسة.. وستواصل حكومتي الوقوف معكم.. نحن نتابع الاحتجاجات عن كثب.. شجاعتكم ملهمة".



وفي وقت سابق، نشر وزير الخارجية الخارجية الأمريكي مايك بومبيو تغريدة على موقع "تويتر"، أكد فيها وقوف الولايات المتحدة إلى جانب الشعب الإيراني الذي يستحق مستقبلًا أفضل.



وتشهد عدد من المدن الإيرانية احتجاجات ضخمة عقب الإعلان عن سقوط الطائرة الأوكرانية بصاروخ إيراني أطلق عن طريق الخطأ.



وخرجت مجموعات من الطلبة من جامعة أمير كبير للتظاهر في شوارع العاصمة طهران، مرددين شعارات تندد بالنظام الإيراني، وقام بعضهم بتمزيق صورة كبيرة الحجم لقائد فيلق القدس الإيراني الراحل قاسم سليماني، الذي قُتل إثر استهداف طائرة أمريكية لموكبه خارج مطار بغداد فجر الثالث من يناير.



كما هتف المتظاهرون "الموت للولي الفقيه"، كما هتف المتظاهرون "الاستقالة لا تكفي، تتوجب المحاكمة".