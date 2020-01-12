AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

أخبار العالم

بعد اشتعال التظاهرات .. ترامب يوجه مطالب للحكومة الإيرانية

الأحد 12/يناير/2020 - 01:23 ص
صدى البلد
Advertisements
حسام رضوان
وجه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عددا من الرسائل للنظام الإيراني، تعليقا على عودة المظاهرات في طهران.

وقال ترامب على تويتر باللغة الفارسية والإنجليزية:"ينبغي على الحكومة الإيرانية السماح لجماعات حقوق الإنسان بالمراقبة والإخبار بالحقيقة من الأرض خلال تظاهرات الشعب الإيراني".

وأضاف:"لا يمكن أن تكون هناك مذبحة أخرى للمتظاهرين السلميين، أو قطع للإنترنت. العالم يشاهد".

وقال ترامب في تغريدة سابقة:"إلى الشعب الإيراني الشجاع.. لقد وقفت معكم منذ وصولي للرئاسة.. وستواصل حكومتي الوقوف معكم.. نحن نتابع الاحتجاجات عن كثب.. شجاعتكم ملهمة".

وفي وقت سابق، نشر وزير الخارجية الخارجية الأمريكي مايك بومبيو تغريدة على موقع "تويتر"، أكد فيها وقوف الولايات المتحدة إلى جانب الشعب الإيراني الذي يستحق مستقبلًا أفضل.

وتشهد عدد من المدن الإيرانية احتجاجات ضخمة عقب الإعلان عن سقوط الطائرة الأوكرانية بصاروخ إيراني أطلق عن طريق الخطأ.

وخرجت مجموعات من الطلبة من جامعة أمير كبير للتظاهر في شوارع العاصمة طهران، مرددين شعارات تندد بالنظام الإيراني، وقام بعضهم بتمزيق صورة كبيرة الحجم لقائد فيلق القدس الإيراني الراحل قاسم سليماني، الذي قُتل إثر استهداف طائرة أمريكية لموكبه خارج مطار بغداد فجر الثالث من يناير.

كما هتف المتظاهرون "الموت للولي الفقيه"، كما هتف المتظاهرون "الاستقالة لا تكفي، تتوجب المحاكمة".
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

احتجاجات في طهران وهتافات ضد المرشد بعد فضيحة الطائرة الأوكرانية.. فيديو

بسبب الطائرة الأوكرانية.. الشرطة تطلق قنابل الغاز لتفريق متظاهرين في طهران.. فيديو

وكالة أنباء إيران الرسمية: متظاهرون يمزقون صور قاسم سليماني في طهران.. صور

الموت للولي الفقيه.. مظاهرات إيران تمتد إلى أصفهان وشيراز

طفح الكيل.. بومبيو: الإيرانيون اكتفوا من أكاذيب وفساد النظام

متظاهرون في إيران يهتفون: قاسم سليماني قاتل والمرشد يشهد | فيديو

ترشيحاتنا

خنقته بسلك كهربا.. صباح تستدرج طفل جارتها بقطعة حلوى وتقتله.. والصدفة كشفت الجريمة

اخبار الفن .. سرقة أصالة .. فيديو جديد يقلب موازين قضية قتيل فيلا نانسى عجرم .. أحدث ظهور لـ سهير رمزى مع زوجها

ضعي قطرات من الفانيليا السائلة فى دولابك وشاهدي ماذا يحدث

هانى حتحوت: مازيمبي سهل فرص الزمالك للتأهل بـ دوري أبطال أفريقيا .. فيديو

عودة قناة TEN للبث .. اول تعليق من نشأت الديهي.. فيديو

بعد تظاهر الشعب ضد النظام الإيراني.. ترامب بالفارسية : شجاعتكم ملهمة واقف معكم

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

شاهد.. المياه تتحول إلى قطع زجاجية في السعودية

بالجلد الأسود.. درة تتألق بغزل البنات على إنستجرام

شاهد.. أحدث ظهور لـ سهير رمزى مع زوجها رجل الأعمال