أردوغان يعقد اجتماعا مغلقا مع رئيس البرلمان التونسي في إسطنبول

عقد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان لقاء مغلقا مع راشد الغنوشي رئيس البرلمان التونسي.



وبحسب "أٌناضول"، استقبل أردوغان الغنوشي في المكتب الرئاسي بقصر دولمة بهتشة في إسطنبول.



ويشار إلى أن الغنوشي حصل على رئاسة البرلمان بعد حصول حزب النهضة الإخواني على الأغلبية من خلال الانتخابات التشريعية.



وكان أردوغان ذهب في زيارة إلى تونس والتقى نظيره قيس سعيد.



وكان أردوغان يرغب في الحصول على دعم تونس للتدخل في ليبيا، إلا أن محاولته باءت بالفشل.



وجاء ذلك بالتزامن مع رفض البرلمان التونسي منح الثقة لحكومة رئيس الوزراء المكلف الحبيب الجملي.