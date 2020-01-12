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رياضة

انتخاب رئيس اللجنة المنظمة لأولمبياد طوكيو عضواً باللجنة الدولية

الأحد 12/يناير/2020 - 10:56 ص
صدى البلد
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أ ش أ
انتخب رئيس اللجنة المنظمة لدورة الألعاب الأولمبية (طوكيو 2020) ياسوهيرو ياماشيتا عضوا في اللجنة الأولمبية الدولية في جمعيتها العمومية في مدينة لوزان بسويسرا.

وأصبح ياماشيتا 62 عاما وهو بطل سابق فى لعبة الجودو وفاز بذهبية دورة الألعاب الأولمبية لوس أنجلوس 1984 ثاني عضو ياباني فى اللجنة الأولمبية الدولية قبل استضافة العاصمة اليابانية الدورة الأولمبية فى الصيف المقبل.

وقال ياماشيتا، الذى حصل على 74 صوتا تعليقا على انتخابه، إنه يشعر بمدى المسئولية الكبيرة الملقاة على عاتقه، وأكد أنه من المهم أن يبذل قصارى جهده لتطوير الحركة الأولمبية الدولية.

يذكر أن أعضاء اللجنة الدولية الدولية الذين لهم حق في اختيار المدن المستضيفة للدورات الأولمبية يتم انتخابهم لمدة 8 سنوات.
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