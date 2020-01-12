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أخبار البلد

مدبولي و4 وزراء يزورون سلطنة عمان للعزاء في السلطان قابوس بن سعيد

الأحد 12/يناير/2020 - 09:26 ص
الدكتور مصطفى مدبولي
الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء
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أ ش أ
غادر الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، القاهرة، اليوم الأحد، على رأس وفد وزاري إلى العاصمة العمانية مسقط في زيارة يقدم خلالها العزاء في وفاة السلطان قابوس بن سعيد.

ويضم الوفد وزراء العدل، المستشار عمر مروان، والأوقاف الدكتور محمد مختار جمعة، والتخطيط والتنمية الاقتصادية، الدكتورة هالة السعيد، والسياحة والآثار الدكتور خالد العناني.
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